SENNA M DOBIO EMMY! Prestižna nagrada ima veliko značenje za njega: ‘Ponosan sam’

Senad Galijašević, poznatiji kao Senna M je devedesetih harao hrvatskom dance scenom, a sada se pohvalio velikim karijernim postignućem. Naime, Senna M je postao jedan od ponosnih vlasnika nagrade Emmy.

“Ponosan sam što sam vlasnik Emmyja za postignuća u inženjerstvu, znanosti i tehnologiji u suradnji sa StYpe. Hvala svima što ste vjerovali u nas”, poručio je Senna M ispod fotografije na kojoj pozira s prestižnom nagradom.

Bivši glazbenik svojim postignućem pohvalio se na društvenim mrežama, a u komentarima ispod objave ubrzo su mu se javili brojni pratitelji kako bi mu čestitali.

Stype, koju spominje Senna M, hrvatska je tvrtka sa sjedištem u Zagrebu koja je osvojila televizijsku nagradu Emmy za svoju tehnologiju optičkog praćenja i proširene stvarnosti u televizijskim prijenosima, piše Bug.hr, a njihovi televizijski prijenosi s posebnim dodacima korišteni su i na američkom Super Bowlu.

“Kakvo priznanje! Upravo smo dobili nagradu Emmy za inženjerstvo, znanost i tehnologiju za našu industrijski vodeću tehnologiju praćenja kamerom, StypeKit i RedSpy. Hvala svima koji su pridonijeli podizanju StYpe-a na višu razinu”, napisali su na službenom Twitter profilu tvrtke.

