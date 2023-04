PROMIJENILA ŽIVOT IZ TEMELJA! Saznali smo gdje i što radi Aleksandra Grdić: ‘Jednostavno, ljudi imaju pravo promijeniti prioritete’

Autor: Filip Šerić

Početkom milenija, nije bilo eskponiranije manekenke u Hrvatskoj od Aleksandre Grdić. Točno 20 godina prošlo je otkad se okrunila laskavom titulom Miss Hrvatske, uz bok Mariju Valentiću koji je te, sada već davne 2003. godine, uz nju bio mister. Nakon toga, Aleksandra je sudjelovala u brojnim reality showovima, a jedno je vrijeme na Novoj TV imala i svoj show koji se zvao ‘Apsolutno Aleks’. Aleksandra je bila redovit gost modnih revija, kampanja, kao i svih najvažnijih društvenih događanja u Hrvatskoj.

Ipak, od onda su prošla gotovo dva desetljeća i puno se stvari promijenilo. Ova ljepotica mačkastih očiju danas ne živi ni približno glamurozno kao nekada. Povukla se u Viroviticu gdje vodi miran obiteljski život zajedno s djecom i partnerom Markom Šijakovićem. Gotovo ni s kim od ‘stare ekipe’ nije ostala u kontaktu, što smo provjerili na nekoliko izvora.

”Ona se nikome ne javlja i ni s kim se ne čuje. Znam da se zadnje čula s Jelenom Orešković, ali mislim da je i to stalo. Frendica mi je rekla da ju je vidjela u Virovitici i da izgleda onako opušteno i sasvim normalno” kazao nam je izvor blizak Aleksandri.





Kontaktirali smo Jelenu Orešković, njezinu nekadašnju kolegicu s modnih pista, koja nam je otkrila da je do dana današnjeg, ipak ostala u kontaktu s Aleksandrom.

”Da, čujemo se i danas, gotovo stalno. Baš planiramo otići neki njeni prijatelji i ja malo do nje u Viroviticu uskoro. Mislim uvijek kad se piše gdje je netko nestao kao da je ne znam što, ali jednostavno ljudi imaju pravo promijeniti prioritete. Upravo to se i njoj dogodilo, nema ništa mistično iza njenog nestanka, to vam je sazrijevanje, ja bih rekla. Aleks je danas super!” kazala nam je Jelena Orešković.

“Danas su nam teme uglavnom djeca. Aleksandra se posvetila obiteljskom i majčinskom životu. Ima krasnu i uspješnu djecu koja se bave sportom, osvajaju medalje iz različitih disciplina” dodala je.

Jelena se prisjetila vremena kada su njih dvije žarile i palile modnim pistama. Bilo je to jedno nezaboravno razdoblje, kako nam je kazala.

”Joj mi smo se baš nekako poklopile. Ona crna, ja plava, bile smo stalno zajedno. S Aleks nikada nije bilo dosadno, najviše se sjećam naših partija nakon revija, a slika koja mi se urezala je njezino pušenje u krevetu haha. Uvijek bi zapalila cigaretu u krevetu prije spavanja haha, toga se često sjetim. Uglavnom bilo je to jedno lijepo razdoblje zabave i uvijek će mi ostati u lijepom sjećanju” zaključila je Jelena.