Nina Badrić se pokajala zbog grešaka iz prošlosti: ‘Koštale su me, drugi puta ću pametnije’

Autor: I.D.

Hrvatska pop pjevačica i višestruka osvajačica nagrade Porin, Nina Badrić, jedna je od najtrofejnijih glazbenica čija se popularnost proširila i izvan granica Hrvatske.

Da je imala turbulentan glazbeni put, dokazuje i njen intervju za srpske medije, u kojemu priznaje koliko joj je bilo teško na početku karijere.

‘Stvorila sam karijeru bez skandala’

“Prošla su i ta vremena kad sam se bavila prošlošću i pogrešnim odlukama. Sad samo gledam prema sutra i bavim se onim što živim. Naravno da sam napravila greške koje su me koštale, no žaliti za time je izgubljeno vreme. Drugi puta ću pametnije”, rekla je Nina za Kurir.rs.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

“Stvorila sam karijeru bez skandala bez padova bez igrica i bez timova koji su mi pisali pjesme. Ispalo je tako, a nisam tako željela. No kroz vrijeme se pokazalo da je ovo moj put. Pjesme koje sam sama napisala donijele su mi najveći uspjeh, a čitav život sam čeznula za timom autora koji će stvarati pjesme za mene a ja ću samo pjevati.

Na kraju se dogodilo da je sve kod mene moralo imati teži put. Najprije sam morala uspjeti da bi se kompozitori zainteresirali za mene. Sad je lako. Sad je neki period u kojem sam mirna, rasterećena i u kojemu me je Bog pomazio s par velikih i dobrih pjesama u nizu”, dodala je.

‘Nemam više vremena za tugu’

Nina je ovo ljeto imala dosta koncerata, ali je uživala i na Hvaru gdje ima svoju vikendicu.









“Uživam u svojoj oazi na Hvaru gdje sam stvorila topli dom. Kad mi dosade hvarski dani vratim se u Zagreb i tako ukrug. Ja više nemam vremena za tugu ili neraspoloženost, tako da ćete me gotovo uvijek vidjeti nasmijanu, ali iskreno.

Život je prekratak za bilo što drugo osim za sreću. A sreća je samo naša odluka. Ja sam odlučila biti sretna i nitko sa strane mi ne može poremetiti moju odluku jer moje raspoloženje zavisi samo o meni. Svaki dan se zahvalim Bogu i na teškim i na lijepim stvarima. I na taj način idem kroz život. S velikom vjerom da svaki novi dan nosi još veću radost”, inspirativno je rekla Nina.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Obitelj joj je velika podrška u životu

Nina svake godine fotografijom obilježi godišnjicu smrti svog oca Mile, to nije izostalo ni ove godine. Da je posebno povezana s obitelji, Nina je potvrdila i za medije.

“Meni je moja mama ostavila u nasljeđe najvažnije, a to je životna snaga. Ona je žena koja je puno toga prošla u životu i još uvijek se smije i raduje svemu. Naučila me je da se ne predajem nikad bez borbe.

Nije me razmazila i odmalena sam morala sve zaslužiti svojim radom. Dala mi je poštenje i iskrenost, jer ako imate dobre i poštene roditelje i sami postajete takvi. Ta naivnost me je puno koštala u životu, no najljepše mi je ovako. Makar mirno spavam, a drugi neka se boje jer sve ipak jednom dođe na svoje”, priznala je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Naime, Nina se osvrnula i na to kako ju je vedra i blaga narav poprilično koštala životnih lekcija.

“I te kako me je koštala moja naivnost i poštenje. Sad sam se već naučila sačuvati. A nekad sam išla srcem kroz sve. Dok mi se srce nije slomilo par puta. Tad čovjek nauči čuvati prave riječi i postupke i emocije za prave ljude u životu”, zaključila je.