Nakon što su susjedi podivljali, a Hrvati se posvađali, oglasio se i Thompson

Autor: Tea Šojat

Na povijesnim temeljima grada Bobovca nedavno su održani Molitveni dan za Domovinu Vrhbosanske nadbiskupije i 20. Hodočašće na Bobovac katolika pripadnika Ministarstva obrane, Oružanih i policijskih struktura svih nivoa.

Nakon službenih ceremonija, u selu Luke se proslavljalo završetkom hodočašća, a grupa sudionika je, uključujući pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policije i Federalne uprave policije, otpjevala pjesmu Marka Perkovića Thompsona, “Lijepa li si”.

Pod istragom zbog pjesme Marka Perkovića Thompsona

Sve to dovelo je do pokretanja istrage od strane Državne agencije za istrage i zaštitu.

“Državna agencija za istrage i zaštitu, postupajući po Naredbi Tužiteljstva u BiH, provodi mjere i radnje u cilju identifikacije lica koja su u većoj grupi na video snimci koji je objavio velik broj internet portala u BiH, pjevaju pjesmu ‘Lijepa li si’ Marka Perkovića Thompsona”, navodi se, između ostalog.

Nakon toga, na društvenim mrežama se razbuktala rasprava među Hrvatima, a povod je bila najava velikog domoljubnog koncerta “Domu mom“, koji će se održati u zagrebačkoj Areni u siječnju pod pokroviteljstvom Laudato TV.









Naime, mnoge je rastužila, ali i razljutila činjenica što se među glazbenicima koji će nastupati na koncertu u Areni nije našlo ime Marka Perkovića Thompsona. “Kakav je to domoljubni koncert kad nema Thompsona?”, pitaju se neki.









Pjesmo moja pjevat ću te tamo,

tamo gdje je naša loza počela,

staroj majci kolijevci Hrvata,

gdje se naša povijest… Objavljuje Marko Perković Thompson u Petak, 15. prosinca 2023.

Iako se sam glazbenik nije osvrtao na nedavne događaje kod susjeda, kao niti raspravu na društvenim mrežama, danas je na njegovoj službenoj Facebook stranici osvanuo spot za njegovu pjesmu “Bosna” uz tekst pjesme:

Pjesmo moja pjevat ću te tamo,

tamo gdje je naša loza počela,

staroj majci kolijevci Hrvata,

gdje se naša povijest krvlju pisala.

Istina o Bosni kroz kanjone teče

i mnoge njene tajne kriju stoljeća.

Od davnina na nju svak juriša,

k’o da nije dosta snjegova i kiša,

sa svih strana svijeta dolazile tvrde sile mraka,

k’o da narod tamo gine iz meraka.

Jučer svetinja,

danas raspeta,

Bosna ponosna, ranjena…

TAMO GDJE SUNCE PUTUJE,

VJETAR NOSI GLAS, BOSNA ZOVE NAS.

TAMO GDJE SUNCE PUTUJE,

TU ME ČEKAJ TI STARA LJUBAVI,

……KRENI PREKO PLANINA , STAROM STAZOM DJEDOVA,

BOSNA ĆE TI REĆI SVE, ODAKLE NAM PREZIME.

Gledaj lijepu Lašvansku dolinu,

uvijek su je naša zvona budila,

zlatna polja, našu Posavinu,

grobovi su puni njenih sinova.

Sa svih strana svijeta dolazile tvrde sile mraka,

k’o da narod tamo gine iz meraka.

Jučer svetinja,

danas raspeta,

Bosna ponosna, ranjena…

TAMO GDJE SUNCE PUTUJE,

VJETAR NOSI GLAS, BOSNA ZOVE NAS.

TAMO GDJE SUNCE PUTUJE,

TU ME ČEKAJ TI STARA LJUBAVI,

……KRENI PREKO PLANINA , STAROM STAZOM DJEDOVA,

BOSNA ĆE TI REĆI SVE, ODAKLE NAM PREZIME.

Dala Bosna Tomislava kralja,

prvog Kralja od loze Hrvata.

A Kraljica dobra bješe Katarina,

u narodu zbog nje nosi se crnina.

Sred Duvanjskog polja široka i ravna,

pisala se naša povijest slavna.

Kada Bosni pogledaš u lice,

u suzi joj vidiš Drinske mučenice.

Čuvali te Bosno usamljeni vuci,

slavio ih narod, zvali se hajduci.

A Srebrnu Bosnu sačuvaše vjerom,

franjevačka braća i dušom i tijelom.

Bosno moja čija li si sada…

boli li te danas više nego prije,

tko to misli da te ima da sa Tobom vlada,

njega povijest ništa naučila nije.

Jučer svetinja,

danas raspeta,

Bosna ponosna, ranjena…

TAMO GDJE SUNCE PUTUJE,

VJETAR NOSI GLAS, BOSNA ZOVE NAS.

TAMO GDJE SUNCE PUTUJE,

TU ME ČEKAJ TI STARA LJUBAVI,

……KRENI PREKO PLANINA , STAROM STAZOM DJEDOVA,

BOSNA ĆE TI REĆI SVE, ODAKLE NAM PREZIME”.

Uz desetke ‘lajkova’, fanovi su pjevaču pružili podršku. “Neka pati kome smeta. Ko može da zabrani. Što nam više brane, više je slušamo. Hvala Heroju naš”, “Samo pjeva, drugi neka plaču”, poručili su mu fanovi.