Počele pripreme za domoljubni koncert u Areni, izvođači poručili: ‘Domovina je isto što i mati’

Autor: Barbara Grgić

Promocija koncerta ‘Domu mom’ u punom je jeku. Prvi veliki koncert domoljubne glazbe okupit će dvadeset poznatih imena hrvatske glazbe u Areni Zagreb. Organizator koncerta je Laudato TV koji ovih dana s izvođačima snima i televizijske spotove kojima najavljuje ovaj veliki projekt. Lokacija snimanja je Arena Zagreb gdje će se koncert i održati.

“Bio sam počašćen i ponosan da mogu sudjelovati u jednom ovakvom projektu jer mislim da nam je potreban. Naročito u ovo zadnje vrijeme da se vidi da postoji jedna Hrvatska koja voli i cijeni to što imamo”, izjavio je Rajko Suhodolčan koji je ovih dana snimio i spot za pjesmu ‘Vaši i naši’ s Tomislavom Bralićem koja ističe zajedništvo sjevera i juga Hrvatske.





Nije često da jedan koncert okuplja ovako veliki broj glazbenika različitih glazbenih smjerova iz svih krajeva Hrvatske i koji nosi zajedničku i važnu poruku zdravog domoljublja.

Tiho Orlić samo zbog snimanja doputovao iz Splita

“Netko bi rekao sa strane da je domoljubna pjesma nešto što bi trebalo biti rezervirano za neke dane u godini. Ja ne mislim tako. Ja mislim da to trebamo njegovati stalno. To je isto kao obitelj vaša, domovina je majka u biti. I ja mislim da nakon vaše obitelji nema veće ljubavi od toga. I emocije koje se tada dogode među ljudima i u nama na pozornici. Teme koje širimo su jako važne. Pogotovo u današnjem vremenu”, rekao je Tiho Orlić koji je samo zbog snimanja doputovao iz Splita.

Zajedništvo će se osjetiti i na pozornici na kojoj će na jednom mjestu stajati izvođači nekih od najljepših pjesama iz davnina i oni novih iz aktualnih dana. Među izvođačima ‘Domu mom’ je i Dražen Žanko.

“S kolegama s kojima sam stalno u dodiru, u razgovoru, sad smo zajedno za jednu ideju, Domu mom. I vjerujem da će biti prepuna dvorana i da ćemo zajedno uživati u pjesmama, kako domoljubnima tako i zabavnima”, rekao je.

Šarić iz Najboljih hrvatskih tamburaša: ‘Radimo nešto veliko za naš narod’

Stanko Šarić iz Najboljih hrvatskih tamburaša dodao je kako se Laudato TV prvi potrudio okupiti ovako mnogo glazbenika na jednom mjestu i događaju koji ima humanitarnu notu. Kupnjom ulaznica posjetitelji pomažu organizaciju događaja i rad Laudato TV-a.









“Okupiti nas, to baš nije jednostavno. A i mi izvođači smo se okupili u toj jednoj ideji koja je kod nas uvijek u srcima negdje i zaista imamo svi skupa razloga odraditi to lijepo da imamo lijepu uspomenu. I da učinimo nešto veliko za ovu televiziju i za naš narod. Najbolji hrvatski tamburaši 25. studenoga imaju koncert u Lisinskom kojim obilježavaju više od 30 godina na glazbenoj sceni. Mi zapravo imamo malu probu, šalim se. Zapravo, Areni prethodi naš solistički koncert u Lisinskom i jako mu se radujemo. To bude jako lijep koncert. S nama publika pjeva cijelo vrijeme što je nešto što zaista nosimo u srcu, dugo”, najavio je Stanko.

Na koncertu će pjevati Bulić, Zečić, Cetinić i mnogi drugi

Među izvođačima na koncertu ‘Domu mom’ dosad su najavljeni Mate Bulić, Zorica Kondža, Dražen Zečić, Opća Opasnost, Meri Cetinić, Klapa Cambi, Đani Stipaničev, ali i mlađe snage Iva Ajduković, Josip Palameta, Goran Orešković i drugi, a koncertu se pridružuje još hrvatskih glazbenika. Instrumentalno će ih u najvećoj dvorani u zemlji pratiti Ante Gelo bend dok će plesnu točku izvesti ansambl ‘Jedinstvo’ iz Splita.

“Čast nam je naravno nastupati u Areni s ostalim hrvatskim izvođačima. S tim da moram reći da prvi put nastupamo u Areni na ovaj način. Doduše, već smo tu bili na Svjetskom prvenstvu u rukometu, kad smo u sklopu tog prvenstva nastupali na samom parketu. Ali na stageu baš, to prvi puta Zaprešić boysi imaju debut u Areni”, rekao je na snimanju najavnog spota Marko Novosel iz benda Zaprešić boys.

Prvi veliki koncert ‘Domu mom’ održava se 13.1.2024. u Areni Zagreb. Ulaznice su u prodaji u sustavu Eventim i Galerijama Laudato. Velika glazbena imena, neki od najboljih instrumentalista koje Hrvatska ima i poznate i srcu drage pjesme u novim izvedbama – jamstvo su večeri za pamćenje koja će, vjeruju sudionici i organizatori, izrasti u tradiciju.