Mirnu Berend jedna stvar iz prošlosti i dalje proganja: ‘Nakon toga se moraš ustati’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Ime Mirna Berend mnogi pamte kao jedno od najpoznatijih lica na HRT-u. Ova nekadašnja voditeljica nakon televizijske karijere okrenula se drugim avanturama, a danas izrađuje nakit i prodaje prirodnu kozmetiku.

No za sve one koji misle kako se povukla sa scene, Mirna je ponudila umirujuće riječi. U jednom od svojih intervjua priznala je kako i dalje postoji mogućnost da se vrati na ekrane.





“Kad bi se pojavio projekt…”

“Nisam se ja povukla. Ja se ne povlačim samo tako. I kad bi se pojavio neki zanimljivi projekt, naravno da bih opet bila na televiziji,” iskreno je rekla za 24 sata.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mirna Berend (@mirna.berend)

Iako je iza nje duga karijera tijekom koje je ostvarila brojne uspjehe, život ju i nije baš mazio. Mirna se u razgovoru za medije prisjetila što se dogodilo u jednom od njenih najtežih perioda.

“Nisam vidjela oči svojeg djeteta”

“Izgubila sam jedinu kuću koju sam imala, ljubav, imala sam izvanmateričnu trudnoću koja je jako loše krenula. Sve je bilo jako loše, jedino što žalim je što nisam vidjela oči svojeg djeteta,” objasnila je.









“Danas nisam ogorčena ili rezignirana, jedino shvaćam da za sve postoji razlog. To su udarci nakon kojih trebaš ustati,” zaključila je voditeljica, kojoj je bilo svega 20 godina kada je prvi put ušetala u prostore HRT-a.

Kolega ju je prijavio na HRT

“Kolega Matija Cindrić rekao mi je da se javim na audiciju na tadašnju Televiziju Zagreb. Nisam htjela, ali on me je ipak prijavio. Ali nisam baš vjerovala da ću proći. Ja, mala iz Petrinje, roditelji mi nisu bili poznati da me guraju, a nisam željela biti ničija ljubavnica. Ipak smo prošli Denis Latin, Mario Anduš (spiker) i ja,” objasnila je.









Ubrzo nakon početka karijere, predsjednik Franjo Tuđman upravo nju je odabrao da vodi njegovu predsjedničku kampanju. Ona mu je u početku rekla kako se ne planira učlaniti u HDZ, što mu nije baš odgovaralo no ipak joj nije radio probleme zbog toga.

Reporterka sa ratnih područja

Tijekom rata ova voditeljica izvještavala je izravno sa najpogođenijih područja. U Kostajnici je preko noći, kaže, prosijedila, a u BiH je pak svjedočila stvarima koje “normalan čovjek ne bi smio raditi”.

Negdje 2000. godine motor koji je vodio njenu karijeru je zastao. Tada je otišla sa HRT-a, navodno upravo zbog Tuđmana, a ni njen posljedični angažman na Novoj TV nije dugo potrajao. Mirna je opisala kako ni na vrhuncu popularnosti to nije bilo tako glamurozno kao što je izgledalo.

“Pa znali smo do Dubrovnika putovati satima, tad nije bilo autoputa, pa odraditi probu i onda emisiju. I naravno da bi onda domaćini imali neki domjenak, a ja sam razmišljala samo da što prije skinem šminku i štikle, jer su mi noge bile natečene kao Jovanki Broz,” pojasnila je.

“Ne znam zašto tom poslu pripisuju toliku važnost i glamur. Jednako bih sretna bila i da sam bila smetlar, to je jako častan i važan posao. Svi odbacujemo stvari od sebe, a netko se za njih poslije pobrine,” zaključila je Mirna.