Šok na otvorenju Olimpijskih igara: Cijeli svijet u nevjerici gledao tko nosi baklju

Autor: F. P.

Velik dio svjetske populacije večeras je fokusiran na jednu stvar. U tijeku je ceremonija otvorenja Ljetnih Olimpijskih igara, koje se ove godine održavaju u Parizu. Srce Francuske tako će biti okupirano najuspješnijim sportašima, koji će tijekom večeri prodefilirati na brodovima kroz rijeku Seinu.

Iako prepuna spektakularnih prizora, ceremonija posebnu pozornost privlači i istaknutim imenima koja nose zastave svojih zemalja. Međutim, trenutno se mrežama munjevito širi snimka jednog od najvećih svjetskih glazbenika, koji je netom prije ceremonije bio jedan od nositelja znakovite Olimpijske baklje.

Riječ je o američkom reperu Snoop Doggu, pravim imenom Calvin Cordozar Broadus Jr.. Inače poznat kao pomalo kontroverzna ličnost, reper je bio jedna od 11 tisuća osoba koje su nosile baklju kroz Pariz prije otvorenja. Činjenica da mu je pripala ovakva čast izazvala je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

The stars are out for #Paris2024 – Snoop Dogg and the Olympic torch! 🤩#BBCOlympics pic.twitter.com/ItETe6SJfB — BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2024

“Super je vidjeti da je Snoop ‘zapalio’ Olimpijske igre”, “Ne vjerujem da nije zapalio”, “Kakve veze on ima sa otvorenjem Olimpijskih Igara?”, “Zanima me za što će iskoristiti baklju”, “Zanima me je li to najveća koju je ikad zapalio”, “Mislim da on to ne vidi kao Olimpijsku baklju”, nizali su se komentari, aludirajući na Snoopovu učestalu konzumaciju marihuane.









Podsjetimo, tijekom ceremonije otvorenja očekuje se i nekoliko glazbenih nastupa. Jedan je već odradila Lady Gaga, a očekuje se i izvedba Celine Dion koja će sa Gagom u duetu otpjevati ‘La vie en Rose’ Edith Piaf. Potonja je time značajnija što će ovo Celine biti prva izvedba nakon obznanjene dijagnoze sindroma ukočene osobe.









“Tako mi je drago što sam s vama ovaj tjedan! Također bih voljela izraziti toplu zahvalu lokalnoj policiji koja nas drži sigurnima”, napisala je Celine na društvenim mrežama, uz niz fotografija iz Pariza. Ranije se počelo šuškati i o njenoj potencijalnoj zaradi od dva milijuna eura zbog pariškog nastupa, što su iz Organizacijskog odbora ipak demantirali.

“Suprotno od onoga što pišu mediji, izvođači koji će nastupiti na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara neće biti plaćeni za svoje usluge. Njihova odluka da nastupaju u takvim uvjetima pokazuje njihovu želju da budu dio ovog povijesnog događaja za Francusku, ali i za cijelu sportsku javnost,” stoji u njihovom priopćenju.