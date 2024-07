Žena arapskog milijunaša bez ovoga ne želi imati djecu: Mužu dala sulude zahtjeve

Autor: F. P.

Život u Dubaiju za mnoge je predmet maštanja i intrige. Sve je još zanimljivije ako se u obzir uzmu tamošnji brakovi, i to oni sklopljeni sa imućnim biznismenima. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima takvih naizgled ima dosta, a jedan od spomenutih brakova sada je dospio u poseban fokus velikog dijela javnosti.

Influencerica Soudi Al Nadak, porijeklom iz Velike Britanije, četiri godine je u braku je sa milijunašem Jamalom Al Nadakom. Samo na Instagramu je prati preko 300 tisuća ljudi, a aktivna je i na TikToku. Često dijeli razne aspekte života i braka sa bogatim suprugom, a jedna od njenih objava izazvala je znatne reakcije fanova.

Soudi je, naime, suprugu predstavila nekolicinu zahtjeva. I to ne bilo kakvih – njih bi Jamal morao ispuniti nakon što mu supruga rodi djecu. Sve je podijelila sa svojim fanovima, rekavši kako se njoj čini da zahtjevi nisu nerazumni. Sve je započela zabavom za otkrivanje spola djeteta vrijednom najmanje 100 tisuća dolara, i to na Burj Al Arabu.

Nova Dior kolekcija ili super-jahta

Osim zabave na vrhu jedne od najviših zgrada na svijetu, traži i ‘makeover’ od 150 tisuća dolara sa timom vrhunskih kirurga iz Amerike. U slučaju da bude djevojčica, suprug joj mora pokloniti novu Dior kolekciju, a za dječaka super-jahtu. Među zahtjevima se nalazi i palača sa 20 soba, u kojoj bi osim nje boravilo dijete i svo potrebno osoblje.









Da bi sve bilo zanimljivije, jednom prilikom je otkrila da neke stvari zahtijeva i prije trudnoće. Ne samo da za svaku trudnoću traži pozamašni džeparac od oko 240 tisuća funti, već i slobodan pristup suprugovoj kreditnoj kartici. Također bi je pred vratima morala dočekati nova Birkin torbica, plava za dječaka ili ružičasta za djevojčicu.

“Nisam došla u Dubai patiti. To je najmanje što može učiniti za mene s obzirom na to da će moje tijelo patiti zbog trudnoće. Obavijestila sam ga o svemu tome i prije braka i on je pristao”, istaknula je Soudi. Uz sve navedeno, očekuje i dodatno osoblje u kući, koje bi bilo posvećeno isključivo njoj i čuvanju njene trudnoće.