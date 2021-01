Voditeljica iz Petrinje drugi put izgubila dom, ali optimizam joj ne jenjava: ‘Moj grad će ići dalje’

Autor: Dnevno.hr

Nakon razornog potresa 29. prosinca mnogi građani Petrinje, Siska, Gline i okolnih sela izgubili su svoje domove. Među njima je i bivša televizijska voditeljica Mirna Berend.

Ona je kuću izgubila u samoj Petrinji gdje se vratila ovog proljeća nakon što je posljednjih 20 godina živjela u Zagrebu.

To je drugi put da je ostala bez svog doma, nakon što je već jednom sve izgubila u Domovinskom ratu. No, optimizam je ne napušta. Tako na svom Facebook profilu redovito ostavlja poruke pozitive.

“Ovo je moj grad i njegova snaga, život. A on će uvijek ići dalje“, poručila je Mirna Berend u svojoj zadnjoj objavi na profilu društvene mreže pored fotografije na kojoj je djevojka i mladić plešu i poziraju ispred srušene zgrade u Petrinji.

Podsjetimo, nakon što je Mirna, ne svojom voljom, ostala bez angažmana i ugovora s HRT-om, povukla se iz javnosti i započela sasvim drugi život. Već 17 godina uživa u izradi nakita.









“Veći dio života ono što nisam slušala je tišina, ono što veći dio života nisam doživjela je biti sama, jako mi je to nedostajalo jer 25, 30 godina sam provela u buci. Treba mi malo zraka i mira, ništa drugo. Samoća mi jako godi, u samoći stvaram svoje stvari. Odem prigodno na rođendane, druženja s prijateljima… Prošlo me to odavno, moj cijeli život je bio izlazak, a sad mi je super”, rekla je Mirna za 24sata prije nekoliko godina.