Usred mučnog liječenja i borbe s teškom bolesti: Celine nastupa na otvorenju Igara

Jedna od vijesti koja je najviše iznenadila fanove jest otkriće da je pjevačica bila ovisna o tabletama protiv bolova. U jednom televizijskom gostovanju opisala je da je pod svaku mjeru htjela odraditi nastupe, zbog čega je pila tablete. Znala je konzumirati i do 90 miligrama valiuma, lijeka koji se koristi za liječenje grčeva u mišićima ili trzaja.

“Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi nestao”, prisjetila se. Ubrzo joj se tijelo počelo navikavati na ovakve količine zbog čega one više nisu bile učinkovite, što je posljedično dovelo do novog povećanja doze.

Podsjetimo, rane simptome bolesti osjetila je još davne 2008. godine. Sve je počelo problemima s kontrolom glasa i ukočenim tijelom, što je pokušavala sakriti od svoje obitelji i prijatelja. U to vrijeme se njen suprug René Angélil borio protiv karcinoma, a Céline je opisala kako je proživljavala ovaj težak period.

“Morala sam odgajati našu djecu. Morala sam se sakriti, pokušati biti heroj. Osjećala sam kako me tijelo napušta, držeći se vlastitih snova. A laganje za mene… To je bio prevelik teret”, navela je. Dodatne detalje bolesti iznijela je u dokumentarcu ‘Ja sam: Celine Dion’, koji se prije mjesec dana premijerno prikazao na Prime Videu.