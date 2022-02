‘MESNICA MU JE BILA OTVORENA CIJELO VRIJEME!’ Cigi komentirao ‘slučaj šlic’ sa svadbe Graše i Hane

Autor: M. A.

I ovog tjedna suci u RTL-ovom ‘Modnom sudu‘ komentirali su stylinge bez dlake na jeziku. Nevenu Ciganoviću i Mariji Pajić u studiju se proteklog vikenda priključila PR stručnjakinja Snježana Schillinger.

Suci britkog jezika najprije su se ukratko osvrnuli na vjenčanicu Hane Huljić.

‘Hana je prekrasna mlada cura i to se vidi da iz nje isijava sreća. Mislim, oboje su toliko presretni. Pogledaj ovaj osmijeh. Bilo bi griješiti dušu išta reći plus što je djevojka trudna. To je jednostavno bio njezin izbor’, rekla je Snježana.

S druge strane, Ciganović nije bio previše rječit, ali za u oko mu je upao jedan detalj – otvoren šlic Petra Graše.

‘Ja sam komentirao da ima otvoren šlic’, prokomentirao je, a tu se ubacila i Snježana.

‘Dobro, to nismo sigurni’, našalila se, a Cigi ju je pritom upitao: ‘Kako nismo sigurni? Vidi se jako dobro da mu je bila mesnica otvorena cijelo vrijeme’.

Nakon vjenčanice, ‘Modni sud’ prokomentirao je i stylinge koje smo ove godine vidjeli na Dori. Osobito su istaknuli Zdenku Kovačiček, koja je za opatijsku pozornicu obukla šarenu odjevnu kombinaciju.

‘Odao bih priznanje Zdenki što je jedina valjda došla u bojama i odlično bi se uklopila uz nas. Jedino mislim da je previše svega toga. Nekako ju je zbilo tako da mi je izgledala engleski bulldog’, prokomentirao je Ciganović, a Snježana je dodala: ‘Super mi je kad pogledaš cijelu Doru gdje su svi išli onako ziheraški – tamno i crno pa je sve to djelovalo dosta depresivno i na kraju dođe gospođa Zdenka i ovako pršti i vrišti od boja. odlično mi izgleda’.









Ni stylinzi Elle Orešković i Tie Miljanović nisu promakli modnom žiriju. Naime, obje su se pjevačice na pozornici pojavile u gotovo istim outfitima dizajnera Igora Djuge, a to je osobio šokiralo Ciganovića.

‘Nedopustivo mi je da se jednom dizjaneru dogodi ovakav propust. Onoliko materijala koliko potroši Stefan Orlić za Albinin ogrtač, toliko Djuga potroši da obuče estradu cijelog Balkana’, oštro je rekao.

‘Rješenje sa haljinom mi se čini puno efektnije i bolje’, nadodala je Snježana.

Još jedan outfit koji ih nije oduševio je Bernardin, ali i onaj pobjednice Mije Dimšić.









‘Styling mi je apsolutno primjeren pjesmi, dakle dosadan je’, istaknuo je Cigi misleći na odjevnu kombinaciju pobjednice Dore.

Snježana Schilinger s njim se nije složila.

‘To je ona. To je jedan super korektan styling. Vidi se da je to sve super sašiveno i da su kvalitetni materijali’, rekla je.

‘Modni sud’ osobito je oduševila odjevna kombinacija Tine Vukov, koja je osvojila i nagradu Looksy za najbolji styling na Dori. Kreator njene haljine sirena kroja bio je Juraj Zigman, a žiri se jednoglasno složio da je nagrada otišla u prave ruke. Uz Tinu, žiriju se svidio i outfit Marka Bošnjaka.