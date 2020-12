LIJEPA KATA KANADSKA JE INFLUENCERICA IZ KARLOVCA: Rekord mi je 33,3 milijuna pregleda videa i više od milijun i pol pratitelja na TikToku

Autor: Ana Bačić / 7dnevno

Može li se danas biznis profilirati isključivo na društvenim mrežama? Po najnovijim trendovima, i u situaciji lockdowna, aplikacija za kreiranje kratkih videosadržaja TikTok postala je odskočna daska za lansiranje agencije za digitalni marketing 23-godišnje Kanađanke hrvatskog porijekla Katarine Moguš.

TikTok je najbrže rastuća društvena videomreža, kojom dominira Generacija Z, ali odnedavno postaje sve popularnija i među milenijalcima.

Kata, kako je zovu prijatelji, u vrlo kratkom vremenu uspjela je izgraditi svoju prisutnost na toj aplikaciji i pretvoriti je u biznis. Ostvarila je nevjerojatnu gledanost na TikToku, a potom je Reels – Instagramova kopija TikToka, počela preuzimati njezin sadržaj, zbog čega je njezin broj pratitelja na Instagramu vrtoglavo porastao. Rekord joj je 33,3 milijuna pregleda videa i više od milijun i pol pratitelja na TikToku. Njezina je platforma promovirana na CNBC-ju, Glamuru, Yahoo Newsu i u jutarnjem programu na kanadskim TV kanalima.

Brzi proboj

Kata je disciplinirana i vrijedna te se ne uklapa u možda ustaljenu predodžbu da se influencerice prenemažu i “fejkaju”. Završila je studij sportskog menadžmenta i digitalnog marketinga na Brock Universityju u Kanadi s najvišim ocjenama u klasi. Najdraži su joj predmeti bili pregovaranje i javni govori, tako da se oslobodila inhibicija oko javnih nastupa i straha od kamera. Još za vrijeme studija Kata je počela raditi za Maple Leafs Sports Entertainment, najveću kanadsku kompaniju za organizaciju sportskih događaja.

“Radila sam za MLSE, gdje su naši klijenti bili VIP sportaši, košarkaši tima Raptors Toronto i vrhunski kanadski hokejaši. Zbog pandemije cijela sportska branša je usporila svoje aktivnosti. Odmah nakon što je nastupio lockdown, usmjerila sam vrijeme na kreiranje sadržaja za svoje platforme, Instagram i TikTok. U roku od sedam dana otvorila sam EN FLIQUE CREATIVE, napravila web-stranicu i potpisala ugovor s prvim visokoprofilnim klijentom”, objašnjava Kata svoj brzi proboj u svijetu influencera.

“Počela sam snimati niz TikTok videa s ciljem da pomognem malim poduzetnicima i privatnim biznisima u ova nesigurna vremena kada je većina prodaje i marketinga krenula preko interneta.”

U kratkim videoporukama na TikToku Kata svojim pratiteljima nudi ideje o najboljim aplikacijama za obradu fotografija te ih poučava kako kreirati vizualni sadržaj koji je presudan za uspjeh na Instagramu.

Sjevernoameričko tržište, Daleki istok i Rusija bez sumnje su mnogoljudne zemlje i vrlo važne za tu aplikaciju, s obzirom na to da “tiktokeri” ondje okupljaju milijune korisnika. Kata je jednu godinu studija provela u Australiji i razveselila se kad je na australskom tržištu ostvarila veliki broj pratitelja i nekoliko važnih klijenata.

Kata inače pripada drugoj generaciji kanadskih Hrvata. Roditelji su joj iz okolice Karlovca, a u njezinoj obitelji se svakodnevno govori hrvatskim jezikom.

“Ponosna sam na svoje hrvatsko porijeklo. Nikada nisam promijenila svoje ime u englesku verziju Kate ili Caty. Svi me zovu Kata. Odrasla sam igrajući nogomet u hrvatskom klubu u Mississaugi i to me je formiralo i jako utjecalo na moju privrženost sportu i odluku da studiram sportski marketing. Također sam godinama plesala u hrvatskom folklornom društvu. Moja obitelj vezana je za hrvatsku crkvu u Mississaugi, najbliži prijatelji iz djetinjstva su mahom Hrvati. Mnogo sam puta posjetila lijepu domovinu i ondje provela ljetni odmor. Ambicija mi je da se spoji sportska i turistička promocija Hrvatske, što naši sportaši već nastoje učiniti na svojim društvenim platformama. Mi influenceri isto možemo pomoći da svijet uvidi kako je Hrvatska jedna divna i sigurna turistička destinacija.”

Kata, pak, budno prati tehnološko tržište i sve novotarije. Osobitu pozornost pridaje najnovijim modelima mobitela jer svjesna je da mora biti u trendu. Svaku ISO aplikaciju i prije nego što postane hit odmah skine i pokušava je pojednostavniti za svoje pratitelje.

“Novi trendovi dolaze svaki dan, a ja kao internet-osoba kojoj je internet posao moram pratiti trendove želim li uspjeti. Internet ne spava. Tu nema radnog vremena i uvijek moraš biti u toku s novostima i sa svojim klijentima koji su u različitim vremenskim zonama”, objašnjava ponosno Kata.

Dodatni plus

Videosadržaje za svoje platforme snima gotov svaki dan, a najviše vremena potroši na vlogove za YouTube, koji je tek nedavno lansirala.

“Trudim se imati nešto posebno zanimljivo za naslov, takozvani ‘hack’, informativniji je, više komentiram, stavljam reakcije. Mijenjam sadržaj kako bih ostala dinamična, ali ja kao osoba ostajem ista i nastojim poručiti svojim fanovima da budu autentični”, rekla nam je Kata.

Svjesna je da zbog mnogih pritisaka s društvenih mreža mlade osobe mogu imati nerealna očekivanja pa Kata nerijetko promovira zdrav način života i ideje kako otpustiti stres. To vrijedi i za nju jer zbog opsega posla, ona zapravo stalno radi.

“Nekad mi je dovoljno napraviti pauzu, poslušati neku dobru pjesmu. Obično mi raspoloženje poprave pjevači Ivan Zak i Lana Jurčević.”

Od svoje popularnosti Kata, priznaje, dobro zarađuje preko sponzora, i visokoprofilnih klijenata.

“Samo zahvaljujući svojim visokoprofilnim klijentima mjesečno zaradim prosječnu kanadsku plaću koja mi je dovoljna da dalje investiram u svoj biznis, a sva zarada od sponzora samo je dodatni plus”, objašnjava Kata. Kada je njezin video promovirao jednu aplikaciju za uređivanje pozadine na mobitelu, ta je aplikacija postala broj jedan po broju pohrana na Apple Storeu. Vlasnik aplikacije u Americi doslovno je zaradio milijune dolara preko noći. Digitalni marketing i različite platforme na društvenim mrežama mijenjaju način poslovanja, a mladi i sposobni influenceri poput Katarine Moguš trudom i upornošću pronalaze svoju priliku za zaradu.