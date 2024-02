Dalibor Petko komentirao dramu u Braku na prvu: ‘Svi gledatelji su svjesni jedne stvari’

Autor: I.D.

Otkako su počele drame u Braku na prvu, gledatelji se ne smiruju s komentarima na društvenim mrežama. Ponašanje mnogih muških kandidata u ovom showu razjarilo je većinu pučanstva, a za mišljenje o dramama koje gledamo na ekranima pitali smo voditelja Dalibora Petka, koji godinama prati strane i domaće reality showove.

Naime, Petko često na Instagramu objavljuje snimke i svoje komentare na određene scene i tako dobro nasmije hrvatsku javnost. Ovoga puta smo ga pitali što misli o tome jesu li eksperti “fulali” ove sezone u showu Brak na prvu. “Pratim te ‘dating showove’ i nisam siguran jesu li eksperti fulali, jer ne znam koje su im namjere”, započeo je.

“Naravno da je zanimljivije kad ima drame i da drugi dan možemo komentirati na kavi tko je kakav i kako se ponašao. I uvijek imamo svoje pozitivce i negativce. Ono što je evidentno u ovom slučaju da eksperti nisu slušali Alenove želje, kakvu ženu traži. Ne znam je li radi gledanosti ili je neki drugi razlog, ali to čovjek nije očekivao”, otkriva nam Petko.

‘Ako nema drame, nije zanimljivo’

“Ali kad uđeš u takav show, pristaješ zapravo na sve. Mislim da su puno gore reakcije onog drugog kandidata, koji je govorio da cura nije ‘njegov kalibar’. Način izražavanja trebaš moći kontrolirati, ako već reakciju nisi mogao”, govori nam voditelj, koji zapravo ne vjeruje toliko u pravu ljubav kada je u pitanju Brak na prvu.

“Nitko tu baš ne ulazi da nađe pravu ljubav, ako ćemo iskreno. No djevojka je krivo protumačila znakove, i mislila je da ima neke kemije među njima (doduše ne znam kako), pa mi je iskreno draže da joj je rekao u startu nego da cura gaji lažnu nadu”, komentirao je Petko Alenov pristup Ani. Ono što je Dalibor Petko zaključio kroz godine gledanja reality showova je zapravo jednostavna formula

“Ako nema drame, nije zanimljivo i nije gledano. I svi su toga svjesni. Da se sad svi zaljubljuju i budu sretni, iskreno tko bi to gledao. Draži su mi ‘ratovi’ među kandidatima, tako da jedva čekam da prođu ove ceremonije. Jer onda tek počinje pravi show”, priča nam Petko, koji nam je otkrio gleda li kulinarske emisije poput MasterChefa ili aktualnog Hell’s Kitchena.









“Kulinarske showove ne pratim intenzivno jer me kuhanje ne interesira. No, bacim pogled na svaki show. Svi ti showovi kod nas su razvučeni i predugo traju, u odnosu na njihove vanjske inačice. Recimo izvorni MasterChef ima 20 epizoda, kod nas traje tri mjeseca. Sve ovisi o sadržaju i koliko su kandidati interesantni i to je lutrija. Naše televizije često robuju minutama i prodaji marketinškog sadržaja, a to se onda odrazi u konačnici i na kvaliteti”, zaključio je voditelj Dalibor Petko.