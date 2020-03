OVAJ DOKUMENT NIJE SMIO IZAĆI U JAVNOST: Na tajnom sastanku procijenjen broj smrtnih slučajeva i trajanje epidemije

Autor: Dnevno

Epidemija koronavirusa u Velikoj Britaniji navodno će trajati do proljeća 2021. godine, a 7,9 milijuna ljudi moglo bi završiti u bolnici zbog koronavirusa, rečeno je na tajnom sastanku Javnog zdravstva Engleske (PHE) za visoke dužnosnike NHS-a (Britanski zdravstveni sustav).

Dokument kojeg su na uvid dobili novinari The Guardiana, govori o tome kako su vodeći zdravstveni djelatnici koji se bave epidemijom priznali kako očekuju da će idućih 12 mjeseci virus cirkulirati među ljudima, što će dovesti do dodatnog opterećivanja ionako preopterećenog NHS-a. Ovo je ujedno i prvi dokument koji dokazuje zle slutnje koje dosad nisu izrečene u javnosti.

Ove brojke također govore da se zdravstvo priprema na činjenicu da će 80 posto Britanaca biti zaraženo koronavirusom tijekom toga razdoblja.

Profesor Chris Witty, glavni zdravstveni savjetnik britanske Vlade, prethodno je ovakve brojke nazvao najcrnjim scenarijem i sugerirao da će stvarne brojke biti puno manje od ovoga. Ipak, dokument sa tajnog sastanka sugerira da će četvero od pet građana Velike Britanije pokupiti virus.

”Očekuje se da će se čak 80 posto populacije zaraziti virusom COvid-19 u sljedećih 12 mjeseci, a do 15% populacije morat će biti hospitalizirano”, stoji u dokumentu.

Na sastanku je navedeno i najnovije službeno razmišljanje o tome kako će zaraza ozbiljno utjecati i na zdravlje ljudi u kritičnim službama kao što su NHS, policija, vatrogasna brigada i transport.

”Kada javnost čuje da se radi o godini dana, bit će stvarno uznemirena i zabrinuta”, rekao je Paul Hunter, profesor medicine na Sveučilištu East Anglia.

Dodao je kako osobno smatra da će epidemija potrajati do kraja lipnja, ali da će se vratiti u studenome, kada obično počinje sezpna obične gripe. Misli da će zauvijek ostati među nama, ali će vremenom postati manje ozbiljna boesti, jer će ljudi razviti imunitet.

U dokumentu se otkrivaju procjene da se između 500.000 i 5 milijuna ljudi smatra vitalnima za funkcioniranje države jer su dio najvažnijih javnih servisa koji će u nekom trenutku tijekom jednomjesečnog vrhunca epidemije biti zaraženi. Brojka od 5 milijuna uključuje čak milijun djelatnika NHS-a i 1,5 milijuna djelatnika u socijalnoj skrbi.

Na sastanku je postavljeno i pitanje hoće li biti omogućeno normalno funkcioniranje Velike Britanije jer se procjenjuje da će barem 10 posto Britanaca kašljati u nekom trenutku tijekom vhunca epidemije. Prema zdravstvenim savjetima premijera Borisa Johnsona, koje je otkrio prošloga četvrtka, svatko tko kašlje mora u samoizolaciju najmanje 7 dana.

Zdravstveni sustav se ne može nositi s tolikom brojem ljudi sa simptomima koji moraju biti testirani jer laboratoriji već rade pod povećanim pritiskom, stoji nadalje u dokumentu. Nadalje se ističe da će biti testirani samo bolesnici s ozbiljnim simptomima koji su već u bolnici i ljudi u domovima za starije te zatvorima u kojima se pojavio koronavirus.

Laboratoriji za testiranje su već toliko opterećeni da se čak niti osoblje NHS-a neće testirati unatoč tomu što spadaju u rizičnu skupinu zbog kontakta s pacijentima.

Visoki dužnosnik NHS-a rekao je da bi, ako se ostvare brojke od 80 posto zaraženih, Britanija mogla imati pola milijuna smrtnih slučajeva. Ako stopa smrtnosti bude 1% kao što mnogi stručlnjaci tvrde, to bi značilo smrt 531.100 ljudi, pojasnio je.

Profesor Whitty ističe da će broj zaraženih velikom brzinom rasti u idućih 10 do 14 tjedana. Što bi značilo da će vrhunac bolesti biti krajem svibnja do sredine lipnja kada će NHS biti pod najvećim pritiskom. Ne isključuje se mogućnost da će do tada biti dostupne nove terapije za koronavirus. Kada prođe vrhunac epidemije, očekuje se da će 10 tjedana nakon toga padati broj oboljelih i umrlih, dok se brojka oboljelih ne svede na jednoznamenkaste brojke, prenosi The Guardian.