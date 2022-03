CAPAK O POPUŠTANJU MJERA: Razmišlja se o dužem radnom vremenu za ugostitelje. Otkrio o čemu još

Autor: Dnevno.hr

Epidemija koronavirusa i dalje je tu, iako je broj dnevnozaraženih u padu.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.179 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 8.394, a preminulo je 19 osoba.

Je li došlo vrijeme za popuštanje nekih epidemioloških mjera?

“Ostalo je svega tih nekoliko mjera. Ono što možemo je povećati broj ljudi na okupljanjima. To je do sada bilo 50 (u zatvorenom prostoru) ili 100 (u otvorenom prostoru), sad ćemo to povećati na 100 ili 200, a s COVID potvrdama će broj biti neograničen, ali se svi trebaju držati epidemioloških mjera”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za Dnevnik.hr.

Duže radno vrijeme ugostiteljima?

Ugostiteljski objekti zasad rade samo do ponoći, ali promjene bi mogle biti uvedene i u tom sektoru. Capak kaže da razmišljaju da za dva sata produže radno vrijeme noćnim klubovima, automat klubovima i tome slično.

Odluka bi se trebala donijeti kroz dan ili dva, dodaje.

Popuštanje i na sportskim i kulturnim događanjima

Najavio je i popuštanje nekih mjera po pitanju sportskih i kulturnih događaja.

“Dopustit ćemo punjenje stadiona uz COVID potvrde, a ukoliko nisu potvrde ostaje odredba o razmaku između. Što se tiče kulturnih događanja, imali smo ograničenja na četiri metra kvadratna za tamo gdje nisu COVID potvrde, sada ćemo to ukinuti ta četiri metra gdje se traže COVID potvrde, a popustit će se po pitanju kulturno umjetničkih izvedbi, do sada su postojala ograničavanja po pitanju potvrda, ali u ovom trenutku ćemo osloboditi po tom pitanju”, objasnio je Capak.

Maske i dalje ostaju u svim zatvorenim prostorima i na otvorenom gdje se ne može držati razmak, dodao je i napomenuo da je moguće da će se kroz nekoliko dana ukinuti mjera samoizolacije za vrtićku djecu.