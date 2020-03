NAŠ INFEKTOLOG UPOZORAVA! Podcijenili smo koronavirus: ‘Situacija je ozbiljna, ovo neće stati narednih godinu dana’!

Autor: Dnevno

Zadarski infektolog prof. dr. Miro Morović komentirao je za Novi list razvoj događaja oko epidemije koronavirusa u svijetu i rigorozne mjere kojima Italija nastoji zauzdati širenje virusa koji im je, nažalost, izmakao kontroli. Prof. Morović nije optimist u pogledu skorog povlačenja epidemije i smatra da bi se i hrvatski građani trebali pripremiti na odgovorno postupanje u situaciji širenja epidemije u Hrvatskoj.

“Ovo što se događa u Italiji vjerojatno će se dogoditi i u drugim zemljama, osobito zemljama visoke razine komunikacije, prohodnosti, prometnosti. Ovim se mjerama neće spriječiti širenje virusa, ono neće prestati, ali će se usporiti i bit će bitno manji broj slučajeva. Svaka pandemija ima svoje faze. Epidemiolozi Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD-u i Europi daju preporuke za svaku takvu zemlju i najbitnije je držati se preporuka. Zemlje koje su ugroženije imaju pravo na svoje dodatne mjere i to je opravdano. Ne bi me čudilo da te mjere dođu uskoro i kod nas, jer one imaju svoju logiku. A to je usporiti širenje virusa. Kao i svaka pandemija, i ova ide u intervalima. Prvo se identificirao virus, prepoznao se način prijenosa, postalo je jasno da je dominantan aerogeni prijenos, mada su mogući i drugi, zato je pranje ruku jako važno. Onda dolazi početak pandemije i akceleracija pandemije, a sad smo u toj fazi. Jer imate konstantno porast broja slučajeva posvuda, rekao je za Morović za Novi list.

Također, smatra da će zasigurno biti odstupanja od trajanja karantene u Italiji. “Osobno sumnjam da će to biti početkom travnja. Ne može se znati taj akceleracijski tijek pandemije, ovo je tek početak akceleracijskog vala.“

Prof. Morović nije optimističan i kaže da se ne treba nadati da će ova situacija biti rješena sutra, prekosutra ili u idućim mjesecima. “Mislim da neće ni tijekom ove godine”, rekao je Morović. Međustalim vjeruje kako će eventualno proglašenje pandemije otežati svakodnevni život i naštetiti ekonomiji. “Te mjere su striktne i rigorozne”.

Suprotno popularnom mišljenju, Morović kaže kako virus nažalost nije sezonski.

“Da je sezonski, bilo bi puno lakše. Kako on nije sezonski, to će biti glavni problem. Jer koronavirus je imao 20-ak godina prilike da se adaptira na ljudski organizam i ima vrlo zgodne mehanizme adaptacije i uništavanja stanica čovjeka. Razvio je takve proteine da napadaju glavni obrambeni mehanizam kod čovjeka, a to je interferonska obrana. On blokira tu interferonsku obranu, vrlo se lako širi od stanice do stanice… Hoću reći kako je taj virus vrlo neugodan, a obećanja o lijekovima i cjepivima sad su tek na razini nade. Držim da se ne bi trebalo zavaravati time da će uskoro biti lijekova, jer ja to ne vidim. Onaj lijek protiv ebole koji se spominje nije niti sličan mehanizmima koronavirusa, a cjepivo protiv koronavirusa koje se inače uspješno koristi kod životinja trebalo bi adaptirati za ljudsku primjenu”.

Profesor Morović smatra da imamo dobre razloge za zabrinutošću

“Mislim da je situacija vrlo ozbiljna i da je treba shvatiti ozbiljno. Svaki bi pojedinac morao istrenirati dnevnu higijenu. Naravno, ako dobije neku respiratornu bolest, bilo bi korektno, s obzirom na to da nismo u Hong Kongu gdje se koronavirus može dijagnosticirati za sat-dva, da se takav pojedinac skloni u kućnu izolaciju dok infekcija ne prođe. Ili da se javi liječniku ako bi situacija bila ozbiljnija. To su svakodnevne mjere na koje ćemo se morati spremiti, htjeli ili ne htjeli. U Hong Kongu ne možete ući u bolnicu, ni pacijenti ni zdravstveno osoblje, bez maske, ako ne i ostale zaštitne odjeće. Jer u bolnicama je širenje virusa najbrže. Situacija je dosta ozbiljna, obavili smo administrativne pripreme i sad bi trebalo prijeći na praktične. U zadarskoj bolnici, a takve su i ostale bolnice, imaju relativnu pripremljenost. Mnoge zemlje, ne samo Italija nego i Francuska, i Njemačka, kasno su počele, imaju za par dana više stotina novih slučajeva.

Otkriva i razloge zašto je Italija tako loše prošla

“To me ne čudi. Razlog je loša pripremljenost, ali i to što je Italija tranzitna zemlja, vjerojatno i najprometnija u Europi. Moram priznati da je talijanska vlada sada brzo i dobro reagirala. Koliko god se mjere čine rigorozne, usporit će prijenos virusa i spasiti živote. Smrtnost od dva posto su brojke, ali ne radi se samo o brojkama, već i o ozbiljno bolesnima i onima koji se oporavljaju vrlo teško. Koronavirus zahvaća gornji i donji respiratorni sustav, stanice bivaju oštećene i taj oporavak nije kao kod gripe-prošlo me je, pa život ide dalje”, zaključuje profesor i upozorava da su moguće i trajne posljedice, osobito kod kroničnih bolesnika.