Hrvatski bračni par vratio se razočaran iz Kanade: ‘Ovo je za nas sada obećana zemlja’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Iako je u posljednjih nekoliko godina iz Hrvatske iselilo na tisuće Hrvata, postoje iznimke, a i neki tvrde da postoji i svojevrsni trend povratka dijaspore u matičnu im domovinu. Iako je Vlada prije nekoliko godina uvela i mjeru za povratnike koji bi trebali dobiti određenu svotu novca, nije bilo puno odaziva. No, čini se da se taj negativni trend mijenja pa se ljudi vraćaju neovisno o tome nudi li im Vlada nešto ili ne. A, osim naših ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom, i poneki uspješni poduzetnik odluči vratiti se u Hrvatsku.

Tako je nedavno saborski zastupnik Stephen Nikola Bartulica objavio dobre vijesti. “Nova godina 2024. dobro je započela! Jučer sam održao sastanak s poduzetnicima Radom i Lukom Zdrilićem iz Rijeke, zajedno s povratnikom iz Paragvaja Hugo Estigarribia Villasanti.

Obavljeni su prvi konkretni razgovori s našim mladim povratnicima iz Južne Amerike za zapošljavanje. Bit će još puno ovakvih slučajeva! Počašćen sam da mogu doprinijeti na ovaj konkretan način. Ustrajat ću na tome da se hrvatskim povratnicima omogući prilika za život u Lijepoj Našoj”, napisao je.

Nije sve tako crno

A nama se javio jedan povratnik iz Kanade koji je u pet točaka objasnio zašto se vratio i zašto je Hrvatska odlično mjesto za život, svim problemima i manama unatoč.

Evo kako je to objasnio: “Moram priznati da sam bio iznenađen reakcijom Hrvatske u vrijeme korona krize. Pratio sam vaše medije, izjave stručnjaka i onih koji se tako nazivaju. No, vidio sam i prosvjede zbog ograničavanje sloboda i raznih drugih problema koje su epidemiološke mjere za sobom donijele u cijelom svijetu. E pa kod nas u Kanadi, po mojem mišljenju, vladalo je pravo totalitarističko ludilo. U Hrvatskoj to nije bilo tako. Ja sam sa svojom obitelji, suprugom i svoje dvije djevojčice čekao da to ludilo barem na kratko prestane i da se možemo vratiti u Hrvatsku iz koje smo otišli trbuhom za kruhom prije 15 godina”, rekao nam je naš čitatelj.

“Drugo, a to znaju i svi, zemlja je predivna. Da se razumijemo, i Kanada ima brojne ljepote. No, nije to to. More, predivna klima, s druge strane kontinent za kojega ljudi skoro niti ne znaju – Lika i Gorski Kotar, to su sve predivne ljepote kojih mnogi nisu niti svjesni. A vrijedni su za trpjeti neke loše stvari kojih u zemlji naravno ima”, rekao je.

Dobro žive

“Ja sam inače automehaničar, supruga je učiteljica engleskog jezika. Znam da je u Hrvatskoj mnogima teško, pogotovo sad u vrijeme inflacije krize. No, s dvije naše plaće mi sada možemo normalno živjeti. Mislim da je to općenita situacija, makar u medije prvo dolaze negativna iskustva. Da, teško je svima u životu, ali može se. Kad se uzme recimo omjer cijena i zarade ovdje i u Kanadi, puno je bolje ovdje. Mi s našim plaćama u Kanadi nismo mogli živjeti komotno kao ovdje, da ne pričam o nekoj kupovini nekretnine ili slično. U Kanadi smo mogli samo sanjati, ovdje smo vrlo brzo dobili kredit od banke i kupili kućicu u predgrađu Varaždina”, ispričao nam je.

Nema onog lošeg čega ima vani, smatra naš sugovornik. “Ono što mi je još jedan veliki plus, to ‘woke’ ludilo kako ga danas nazivaju, to zapadno svojevrsno skretanje u neki moralni ponor u Hrvatskoj mislim nikada neće zaživjeti. Ima pokušaja, imate vi intelektualaca i javnih ličnosti koje to pokušavaju, ali narod je narod. Mislim da su Hrvati više konzervativni i ovdje to baš i ne prolazi. Kanada je po tome ‘Bože sačuvaj’. Meni je to sjajno u Hrvatskoj”, smatra.









I na koncu, naš je povratnik iz daleke Kanade pohvalio hrvatski mentalitet. “To je malo drugačije nego kad smo otišli prije 15 godina. Sad se vidi da je to neka mješavina zapadnog i europskog štiha, sa klasičnim našim balkanskim. Mislim da je to između ostalog razlog što u Hrvatskoj nisu zaživjele loše stvari kao u Kanadi i drugim zemljama, zaključio je i dodao: “Hrvatska je za mene sad obećana zemlja i sretan sam da se vraćam domovini. Nadam se da će to i drugi u tuđini shvatiti”, rekao je.









Mjera nije potrebna

Politički analitičar i komentator Karlo Jurak dao je svoj sud može li se očekivati i jači povratak dijaspore u Hrvatsku, a dotaknuo se i vladine mjere o potporama za povratnike iz inozemstva. “Vladina mjera je praktički beznačajna u motiviranju da se netko vrati u Hrvatsku jer je većina ljudi iselila između ostalog zbog nepovjerenja u vlasti (uz popratnu atmosferu i institucionalni nered koji su vlasti napravile i održale). Teško je očekivati da bi onda baš mjera vlasti doprinijela tome da se ljudi značajno (ako ikako uopće) vrate”, smatra analitičar i dodaje:

“Hrvatska je inače, komparativno, relativno dobra zemlja za život. Uz standardne probleme kojih smo svi svjesni – od korupcije i nereda u institucijama, ekonomske stagnacije i sl. – Hrvatska je relativno stabilna zemlja, s malo kriminala, mentaliteta koji se nalazi nekako “po sredini” – niti je previše “zapadna”, niti je previše “balkanska”, što je čini i otpornom na raznorazne budalaštine koje su se tamo normalizirale, a opet i nije dio “istoka” s jako izraženom autoritarnom kulturom.

Sve su to važni faktori, ali pitanje je kako se pomoću toga može naciljati da se netko vrati nazad – jer, u tom slučaju, treba ciljati razloge iseljavanja. K tome, dijaspora, oni koji su dugo godina pa i generacijama negdje drugdje već su izgradili sav svoj svijet izvan Hrvatske i ona im se sada čini eventualno tek kao bivša i preboljena ljubav. Nostalgija i simboličko domoljublje nisu dovoljan faktor za vraćanje nazad”, dodaje stručnjak i zaključuje: “Vratit će se oni koji su ionako, iz raznoraznih razloga, privremeno otišli. Oni koji su obitelji poveli sa sobom – teško ili nikako”.