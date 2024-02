Dio Hrvata uskoro bi mogao plaćati račune znatno skuplje: ‘Ne mogu imati neprekidnu zaštitu’

Autor: Dnevno.hr

Iako je država neko vrijeme subvencionirala cijene električne energije malim poduzetnicima, oni su tijekom prošle godine plaćali jedne od najviših cijena u Europi. Europska komisija je u svom izvješću o konkurentnosti za 2024. godinu otkrila kako su najvišu cijenu struje u EU plaćali mali poduzetnici iz Rumunjske (33 eura za 100 kilovatsati). Mađarski su poduzetnici za istu količinu energije plaćali 30 eura, a nakon njih slijede Hrvati s cijenom od 29 eura za 100 kilovatsati.

Najmanju su cijenu, pak, plaćali poduzetnici iz Finske i Portugala (10 eura za 100 kilovatsati) te iz Švedske (11 eura po toj količini energije). Za usporedbu, prosječna je cijena električne energije za male poduzetnike na razini cijele EU lani bila 21 euro za 100 kilovatsati. Britanci su istu količinu energije 28 eura, a toliko su izdvajali i japanski gospodarstvenici u prvoj polovici 2022. godine. Zanimljivo, najjeftinija struja bila je u Sjedinjenim Američkim Državama, samo sedam eura za 100 kilovatsati, piše HRT.

Veliki industrijski potrošači su, pak, u Hrvatskoj prošli nešto bolje. Oni su tijekom prošle godine 100 kilovatsati plaćali 23 eura. Toliko su plaćali veliki poduzetnici i u Austriji te Luksemburgu. Najviše u EU su plaćali mađarski i ciparski industrijski potrošači – 27 eura po kilovatsati. U Rumunjskoj, Nizozemskoj i Slovačkoj plaćali su 25 eura, a u Italiji 24 eura za 100 kilovatsati.

Što će biti sa subvencijama?

Najjeftiniju struju su imali veliki potrošači u Finskoj i Portugalu (devet eura za 100 kilovatsati) te u Španjolskoj (11 eura). U vodećim europskim gospodarstvima, poput njemačkog, francuskog i talijanskog, cijena je bila otprilike dvostruko skuplja.

Pitanje je što će se događati sa subvencijama cijene električne energije i plina u Hrvatske. Naime, trenutni paket mjera završava 31. ožujka, a iz Bruxellesa je stigao jasan signal svim članicama da trebaju smanjiti subvencioniranje kako bi se održao energetski sektor. Uz to, još se uvijek ne zna kad će biti održani parlamentarni izbori, a analitičari procjenjuju da Vlada neće dirati subvencije prije iskazivanja volje građana.









“Samo ukidanje mjera bitnije ne bi promijenilo cijene, barem ne prema građanima i potrošačima, a s druge strane kada govorimo o HEP-u i struji gdje imamo najniže cijene u Europi, to je uvijek pod kontrolom Vlade”, rekao je Slavko Linić prije nekoliko dana za N1. Napomenuo je i kako građani mogu biti mirni, ali mjere za poduzetnike će se morati ukinuti. “Oni moraju shvatiti da ne mogu imati neprekidnu zaštitu Vlade i da će u tom dijelu ona prije ili poslije morati prestati”, rekao je Linić.

Alen Lisac, vlasnik nekoliko kafića, rekao je pak kako bi ukidanje subvencija itekako osjetio. “Mjesečno na račun mjera uštedimo nekakvih 20-ak tisuća eura, znači nama će se troškovnik povećat za 20 tisuća eura”, govori Lisac. A ako to osjeti on kao vlasnik, kaže Lisac, boji se da će i gosti. “Uvijek nekako gledamo da to iz naše marže uspijemo pokriti, pogotovo da ne diramo plaće radnika i da ne idemo na račun naših klijenata, kupaca i da ne dižemo cijene, ali ako se to dogodi, bojim se da će se to odraziti i na cijenu kave i ostalih naših proizvoda”, rekao je Lisac za N1.