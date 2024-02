Ključna odluka za Hrvatsku mogla bi biti odgođena do jeseni: ‘Nitko ne može platiti tu cijenu’

Autor: Milan Dalmacija

Nakon što je država kroz pet paketa mjera subvencionirala cijene struje, plina i raznih načina grijanja, što je koštalo 6,8 milijardi eura, iz Bruxellesa je stigla jasna opomena kako bismo trebali reducirati subvencije samo na one koje pomažu najugroženijim građanima. Tijekom protekle dvije i pol godine, država je zbog naglog skoka cijena električne energije i plina, odredila znatno tržišnu cijenu tih energenata, koju su plaćali građani i u jednom dijelu poduzetnici.

Daleko je to od tržišnih cijena, koje su u posljednje vrijeme ipak pale, pa se postavilo pitanje isplativosti takvih mjera. Europska komisija od svih zemalja članica traži da smanje svoje subvencije, ne samo zato što su cijene energije pale, već i zato što su ugrožene energetske kompanije. Tako tvrdi politički analitičar Davor Gjenero, s kojim smo razgovarali jer postojeće mjere subvencija u Hrvatskoj istječu 31. ožujka, a u izbornoj smo godini.

Stoga su se već pojavile tvrdnje o tome da Hrvatska neće ispoštovati naputak Bruxellesa, barem ne u skorije vrijeme. Naime, predizborno doba je uvijek služilo za ispunjavanje obećanja i zadržavanja socijalnog mira, stoga, smatra Gjenero, svaka promjena subvencija ne bi bila dobra.

Politička cijena ukidanja subvencija

“Jednostavno, vi ne možete taj tip zahvata u ekonomski sistem raditi u predizborno vrijeme. Nitko ne može platiti tu cijenu. Bez obzira tko bi bio na vlasti, radio bi jednako, ne bi smanjivao i ne bi postupno zadirao u te subvencije neposredno prije izbora. Druga je stvar što će se s time događati u zadnjem kvartalu iduće godine i kako će se profilirati porezni sustav u idućoj godini. Očito je da će se u narednim fazama više raditi, pogotovo ako ostane otprilike ovakva arhitektura vlasti, na ujednačavanju budžetskih prihoda od rada i kapitala”, rekao je Gjenero.

U Hrvatskoj situaciju dodatno komplicira i to što još uvijek ne znamo datum održavanja parlamentarnih izbora. Kad god oni bili, građani su zasad sigurni da im računi za struju, plin i toplinsku energiju neće poskupjeti. Na snazi bi mogle ostati i subvencije za ogrjev, ali i za socijalno ugrožene kupce energenata.

“Mislim da će se do lipnja, odnosno do europskih izbora ili do rujna, što je najkasniji datum za parlamentarne izbore, naći modalitet da glavnina ovih mjera ostane na snazi, da će se pokušati održati regulirana cijena električne energije za kućanstva. Možda će se pokušati liberalizirati cijena plina. Smanjit će se obujam tih subvencija, ali one neće moći potpuno nestati”, naglasio je Gjenero.

Istaknuo je da Vlada, tko god ju vodio, uvijek pokušava naći načine da izbjegne bilo kakvo ekonomsko zaoštravanje situacije uoči izbora. Zasad vladajućima na ruku idu i nove procjene o smanjenju inflacije na manje od četiri posto, ali i većem rastu BDP-a. Ipak, kakvi god bili ekonomski rezultati, za održavanje subvencija, koji su samo u posljednjem paketu iznosile 551 milijun eura.









‘Rashodi se moraju podmiriti’

“Uvijek se rashodi države odnekud moraju podmiriti. Hoće li to zaduživanje države za tih nekoliko mjeseci biti drastično, ja ne vjerujem, pogotovo što su sad u energetskom smislu mirnija vremena. Plin do iduće ogrjevne sezone neće biti problematičan. Puno se investiralo u obnovljive izvore u ove zadnje dvije tri godine, tako da će svi pritisci biti neto manje, nego prije dvije godine kad je započela ukrajinska kriza”, rekao je politički analitičar.









Glavnu ulogu u cijelom procesu olakšavanja energetske krize građanima i dijelu poduzetništva imala je Hrvatska elektroprivreda (HEP). No, ta je kompanija u ovakvim uvjetima i državnim odlukama postala žrtva svoje veličine i važnosti. Ovisno o tome kakvu će odluku oko subvencija donijeti Vlada, to bi se moglo nastaviti.

“Tu će se sad vjerojatno ukidanjem mjera, formalnih mjera ili neformalnih politika preko HEP-a, postponirati, odnosno odgoditi za nekoliko mjeseci. Više nam prijeti daljnja kumulacija problema u najvećojh državnoj energetskoj kompaniji više nego pritisak na budžet. HEP više ne bi smio biti socijalna institucija. Bilo je važno da je to odigrao u stresnom periodu i osigurao nekakvu stabilnost, ali HEP se mora razvijati i investirati u mrežu, eksperte i u uključivanje, pogotovo solarne energije, u mrežu. U nekim dijelovima Hrvatske te stvari zapinju”, poručio je Davor Gjenero.

Prema njegovim riječima, izvjesno je da građani ni nakon 1. travnja neće plaćati skuplju struju i plin. Kod dijela poduzetnika koji su još uvijek obuhvaćeni mjerama, priča je puno neizvjesnija, a pravo je pitanje kako će to utjecati na cijene njihovih proizvoda i usluga. U svakom slučaju, parlamentarni izbori će odrediti daljnju sudbinu energetskih subvencija, koje zbog signala iz Bruxellesa, vjerojatno već od početka sljedeće sezone grijanja nećemo imati u ovakvom obliku.