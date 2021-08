ZAMRZNUTI LED POSTAO TIK TOK TREND: Donosimo odgovor je li to dobro za zdravlje

Autor: Matea Sušac

Nije tajna da je Tik Tok postao glavna platforma na kojoj se cijele novi recepti i zdravi napitci, a u zadnje vrijeme svi se raspametili za još jednim viralnim hitom- smrznutim medom.

Ovaj recept pokrenuo je poznati Tik Toker @daveyrz, a sve je počelo tako što je smrznuo med u flašici vode u nadi da će time privući pčele. Međutim u trenutku kad je shvatio da se med u potpunosti zamrznuo, odlučio ga je isprobati. Odjednom su ljudi su počeli da pripljavaju smrznutu poslasticu, a recept je vrlo brzo postao viralni hit. Ljudi su ga počeli koristiti u različiste svrhe, za kosu, kožu, i nokte.

Međutim stručnjaci upozoravaju da bi ova poslastica mogla da ubrza nastanak karijesa, pa valja biti oprezan. Osim što je med poprilično sladak, u tvrdom stanju on može naštetiti zubima. Osim toga, ako se konzumira u velikim količinama može da utječe na porast nivoa šećera u krvi, a to može imati različite posljedice. Time dolazi do pada energije, želje za slatkim i loše kontrole apetita, a često i do nakupljanja kilograma.

S druge strane, ako se konzumira u malim količinama, te ako se konzumira žlicom umjesto da se grize, med je odličan izbor za poslasticu, i svakako bolji izbor od kupovnog smrznutog sladoleda.

Ovdje možete pogledati recept.

Ako med konzumirate s orasima, onda je to ljekovito!

Ako želite pametno iskoristiti med za zdravstevene tegobe, kombinirajte ga s orasima. Na taj način možete poboljšati rad unutrašnjih organa i cijelog sistema. U tom slučaju možete ga jesti što češće. Stručnjaci su dokazali da med i orasi u sebi imaju veliku dozu vitamina i minerala, tako da odlično djeluju na organizam. Ukoliko ste pod emotivnim stresom ili radite teške fizičke poslove, može imati blagotvoran utjecaj.









PRIPREMA MEDA I ORAHA:

-pola kilograma kvalitetnog livadskog meda

-pola kilograma mljevenih oraha

-1 limun

Sastojke treba izmiješati u tegli u koju ćete držati lijek. Ovaj prirodni lijek je odličan za lječenje glavobolja, poboljšava probavu, te kontrolira zatvor ako se konzumira u češćim dozama. Med i orasi povećavaju i libido, odlični su za žensko zdravlje jer u sebi imaju supstance koje poboljšavaju dotok krvi organima. Osim toga, pomažu bržem oporavku od porođaja, utječu na pamćenje, anemiju, i reumu.

Kako konzumirati med i orahe?

Za odrasle ljudi 1-2 žlice tri puta dnevno, a djeca starija od 3 godine, 1 žlicu dnevno