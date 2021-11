Višestruke blagodati nevena: Jednostavnom pripremom čaja ublažite brojne želučane i kožne tegobe!

Autor: Zlatko Govedić

Ljekoviti neven (Calendula officinalis) jednogodišnja je zeljasta biljka iz porodice glavočika, visine od 30 do 50 cm, razgranate, uspravne i dlakave stabljike, dlakavih i duguljastih listova, glavice od tamnožute do narančaste boje. Zavisno od varijacije, cvjetna kruna može imati jedan do nekoliko redova latica. Cvate od ranog proljeća do kasne jeseni, a u primorskim i toplijim krajevima može cvjetati cijele godine.

Primjena nevena u terapijske svrhe poznata je još od Starog Egipta, odakle se proširila u Europu. Osim za ljekovite svrhe, neven koristi i za prehranu. Svježi se listovi mogu jesti kao dodatak salatama. Bogati su vitaminima i mineralima i po sastavu slični maslačku. Latice sadrže značajne količine vitamina A i C. Koristi za liječenje bolesti kože, a upotrebljava se i kao začin.

Neven se rabi u narodnoj medicini, najčešće za čišćenje i ispiranje rana, čireva i opeklina. Primjenjuje se i kod problema želudca, crijeva i žučnog mjehura. Može koristiti protiv zatvora, žutice, želučanih i crijevnih bolesti, a naročito protiv čireva na želudcu i crijevima. Nevenova krema rabi se kod rana, čireva, osipa, oteklina i krasta.

Čaj od nevena

Narodna ga medicina preporučuje za reguliranje neurednih menstruacija, ublažavanje PMS-a, vaginalno ispiranje, ispiranje ranica u ustima i nosu, ispiranje i oblaganje rana i čireva na koži. Redovnom uporabom ima funkciju čišćenja krvi, blagotvorno djeluje na jetru, želudac i crijeva.

Jednu malu žlicu svježe ili osušene biljke prelijte s 2,5 dl ključale vode.

Ostavite da odstoji 10 minuta i nakon toga procijedite.

Za pripremu čaja od nevena za piće rabe se cvjetovi a za vanjsku uporabu obično se rabe svi ljekoviti dijelovi biljke (cvjetovi, listovi i stabljika). Za vanjsku je uporabu potrebno napraviti nešto jaču koncentraciju čaja.









Ako pijete lijekove za navedene bolesti, nastavite ih piti. Ove upute nisu lijek, nego pomoć koja nekome može olakšati tegobe, dok nekome ne mora.