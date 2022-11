(VIDEO) VELIKI USPJEH ZNANSTVENIKA: Prvi put u povijesti dvjema osobama ubrizgana krv uzgojena u laboratoriju

Autor: Zlatko Govedić

Prvi put u povijesti dvije su osobe dobile injekciju crvenih krvnih zrnaca proizvedenih u laboratoriju u okviru kliničkog ispitivanja, objavio je istraživački tim u ponedjeljak. To je prvi korak da ustanovimo jesu li krvne stanice uzgojene u laboratoriju sigurne i funkcionalne, što bi bio velik napredak za ljude koji žive s rijetkim krvnim grupama ili krvnim poremećajima.

“Ovo vodeće svjetsko istraživanje postavlja temelj za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca koja se mogu sigurno uporabiti za transfuziju ljudi s poremećajima poput anemije srpastih stanica”, tvrdi Farrukh Shah, ​​medicinski direktor za transfuziju Nacionalne zdravstvene službe za krv i transplantaciju Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj je pothvat prekretnica nakon desetljeća istraživanja. Stanice iskorištene u ispitivanju uzgajane su iz matičnih stanica uzetih iz krvi odraslih donatora. Istraživačkom timu bilo je potrebno 500.000 matičnih stanica za stvaranje 50 milijardi crvenih krvnih zrnaca. Od tog broja, 15 milijardi bilo ih je u zreloj fazi razvoja za transfuziju.





“Zaista je fantastično što sada možemo uzgajati dovoljno crvenih krvnih zrnaca do medicinske kvalitete kako bismo počeli s takvom praksom”, kaže Rebecca Cardigan, voditeljica razvoja komponenti Nacionalne službe.

Infuzije su bile dio kliničkog ispitivanja kako bi se usporedilo koliko dugo stanice uzgojene u laboratoriju traju u tijelu u usporedbi s doniranim krvnim stanicama.

Ako se ispostavi da one traju dulje, to bi moglo značiti da će se osobe kojima su potrebne redovne transfuzije krvi moći rjeđe podvrgavati toj proceduri. To bi bilo impresivno samo po sebi, ali moguć je i daljnji korak – stvaranje krvi uzgojene u laboratoriju za rijetke krvne grupe.

Primjerice, osobe koje boluju od anemije srpastih stanica, zbog čega moraju na redovne transfuzije, razvijaju antitijela protiv određenih proteina na nekim krvnim stanicama donatora. Ako se to dogodi, oni ne mogu primiti krv s tim proteinima. Istraživački timovi teoretski bi mogli iskoristiti pionirske tehnike u ovom ispitivanju za proizvodnju krvi uzgojene u laboratoriju bez problematičnih proteina.