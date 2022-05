UNIŠTAVANJE KORONAVIRUSA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA: Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića

Autor: Zlatko Govedić / Hina

Znanstvenici sa Sveučilišta Columbia otkrili su da bi se određena vrsta ultraljubičaste svjetlosti, koju emitira takozvana Far-UVC lampa, mogla koristiti za sprečavanje širenja koronavirusa u zatvorenim prostorima u kojima se on najčešće i prenosi.

Ova vrsta ultraljubičastog zračenja može ubiti virus covida, a da pritom ne nanese štetu ljudima, no isključivo ako se primijeni prava doza, pokazalo je novo istraživanje, prenosi Independent.

Da ne bude zabune, ne radi se o istoj zamisli kakvu je na početku pandemije covida iznio bivši američki predsjednik Donald Trump kada je pitao je li moguće ubrizgati ljudima sredstva za dezinfekciju i izložiti naša tijela izravno UV svjetlu.





Znanost kaže da to nije dobra ideja jer su ultraljubičaste zrake u prevelikim izravnim količinama opasne i mogu mati vrlo teške zdravstvene posljedice.

Znanstvenici s Columbije vjeruju da su otkrili način korištenja vrste UVC-a za ubijanje virusa i bakterija sličnih covidu, ali na način koji je siguran za ljude.

Studenti stomatologije na američkim sveučilištima često koriste Far-UVC lampe za dezinfekciju zraka u prostorijama. Znanstvenici kažu da one ubijaju 98 posto mikroba u zatvorenom prostoru za oko pet minuta.

Far-UVC zrake imaju kraću valnu duljinu od običnih UVC zraka i laboratorijski eksperimenti na stanicama ljudske kože pokazali su da ne oštećuje njihov DNK.

David Brenner, direktor Centra za radiološka istraživanja na Columbiji, za CBS News je kazao da bi se tehnologija, koja je još u fazi testiranja, mogla primijeniti u zrakoplovima, školama, teretanama, zračnim lukama i velikim uredima. Brennerov tim je razvio i testirao Far-UVC lampu.

“Gdje se najčešće prenosi covid? A gdje virusi gripe? Gotovo uvijek je to u zatvorenom prostoru. Mislim da je ono što možemo postići Far-UVC lampama gotovo jednako izlasku vani na otvoreno”, rekao je Brenner.









S obzirom na to da atmosfera u potpunosti apsorbira prirodni UVC, od ovih smo zraka na otvorenom sigurni.

Brenner kaže da bi se takve svjetiljke mogle ugraditi na stropove te da bi svaka stajala manje od 200 funta.

“Svjesni smo toga da će uvijek biti novih varijanti virusa koje do nas nisu još stigle, no dobra je stvar kod Far-UVC lampi u tomu što bi one trebale biti učinkovite protiv svake vrste virusa.”









Znanstvenici kažu i da je golema prednost korištenja ultraljubičastog svjetla u borbi protiv infekcije covidom u tomu što virus na njega ne može razviti otpornost.

Ultraljubičaste svjetiljke Far-UVC obično se koriste za sterilizaciju bolničkih soba kada pacijenti nisu u blizini.