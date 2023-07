Tri vježbe u vodi od kojih ćete se osjećati preporođeno: Iskoristite kupanje u moru ili bazenu za ljepotu i zdravlje

Ljeto nam je stiglo i mnogi će poći na more. Teško je dovoljno naglasiti koliko je plivanje važno za zdravlje.

No čak i ako ne odete na more, tjelesna aktivnost u bazenu idealna je za osobe koje imaju problema s kostima, ali i za one željne nešto drukčijeg načina vježbanja tijekom ljeta.

Ovo su tri vježbe od kojih ćete se osjećati preporođeno.





Hodanje u vodi

Ovo je dobra početna vježba jer će vam pomoći da osjetite i težinu otpora koji voda čini. Drugim riječima, dobra je za zagrijavanje, a također zateže ruke, trup i donji dio tijela.

Vježbe za ruke u vodi

Stanite u vodu do ramena. Ispravite ruke ispred sebe i okrenite dlanove prema gore. Povucite laktove na prsa i vratite ih natrag. Ponovite vježbu nekoliko puta.

Vježbe za trup i donji dio tijela

Uhvatite se rukama za rub bazena, privucite koljena prsima i pritisnite stopala o zid ispred sebe. Odgurnite se od zida, a zatim ponovite ovu vježbu nekoliko puta držeći se za rub bazena.









Niz korisnih učinaka

Boravak u vodi i uključivanje u vodene aktivnosti poput plivanja i ronjenja ima niz pozitivnih učinaka na naše zdravlje.

Kardiovaskularno zdravlje

Plivanje je izvrstan način aerobnog vježbanja koji jača srce i pluća. Aktivnosti poput plivanja poboljšavaju cirkulaciju, povećavaju kapacitet pluća i jačaju srčani mišić. Redovito plivanje može smanjiti rizik od srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka i drugih kardiovaskularnih problema.









Poboljšanje mišićne snage i tonusa

Voda pruža prirodni otpor, pa se prilikom plivanja ili drugih vodenih aktivnosti mišići rade snažnije nego na suhom. Plivanje angažira različite mišićne skupine u tijelu, uključujući ramena, leđa, trbušne mišiće, noge i ruke.

Redovito vježbanje u vodi može pomoći u izgradnji mišićne snage, tonusu i fleksibilnosti.

Poboljšanje koordinacije i ravnoteže

Kretanje u vodi zahtijeva ravnotežu i koordinaciju. Plivanje i ronjenje pomažu u poboljšanju propriocepcije, što je sposobnost osjećaja položaja tijela u prostoru.

Te se vještine mogu primijeniti i izvan vode te pomoći u održavanju ravnoteže i koordinacije u svakodnevnim aktivnostima.

Smanjenje stresa i poboljšanje mentalnog zdravlja

Vodene aktivnosti imaju blagotvoran učinak na mentalno zdravlje. Plivanje i ronjenje mogu pomoći u smanjenju stresa, poboljšanju raspoloženja, smanjenju anksioznosti i poticanju osjećaja opuštenosti.

Voda ima umirujući učinak na tijelo i um, te može poslužiti kao oblik terapije i relaksacije.

Poboljšanje respiratornih funkcija

Plivanje je izvrsna aktivnost za poboljšanje kapaciteta pluća i kontrolu disanja. Kroz kontrolirano disanje prilikom plivanja, povećavamo snagu naših dišnih mišića i poboljšavamo opću respiratornu funkciju.

Napomena:

Prije bavljenja vodenim aktivnostima trebate se konzultirati s liječnikom, naročito ako imate određene zdravstvene probleme ili ograničenja.

Također je važno pratiti sigurnosna pravila i biti svjestan okoline u kojoj se nalazite kako biste se zaštitili od mogućih opasnosti vodenih aktivnosti.