TIHI UBOJICA HORMONA: Od bolesti štitnjače četiri puta češće obolijevaju žene

Autor: Sanja Plješa / 7dnevno

Često ste nervozni, debljate se ili mršavite bez razloga, tjeskobni ste i umorni? Ne znate što se događa u vašem organizmu, ali osjećate da nešto nije u redu. Prvo što vam treba pasti na pamet jest da odete liječniku koji će vam dati uputnice za pregled štitnjače. Zašto baš štitnjače?

Ta mala žlijezda u obliku leptira koje se nalazi na dnu vrata, odmah ispod Adamove jabučice, odgovorna je za proizvodnju hormona koji reguliraju tjelesni metabolizam na mnogo načina, uključujući i to koliko se brzo sagorijevaju kalorije i koliko brzo kuca srce. Postoji mnogo različitih poremećaja štitnjače, ali liječnici ih obično kategoriziraju u one zbog kojih štitnjača proizvodi previše ili pak premalo hormona.

Ovisno o tome koliko hormona proizvodi, često se možete osjećati nemirno ili umorno ili možete izgubiti ili dobiti kilograme, a da uobičajeno jedete.

Žene češće od muškaraca obolijevaju od bolesti štitnjače. Jedna od osam žena razvit će probleme sa štitnjačom tijekom svog života. Najčešći problemi se javljaju nakon trudnoće i nakon menopauze.

Kod žena, bolesti štitnjače mogu uzrokovati primjerice probleme s menstruacijom. Štitnjača pomaže kontrolirati menstrualni ciklus, a previše ili premalo hormona štitnjače može učiniti mjesečnice vrlo laganima, teškima ili neredovitima. Bolest štitnjače također može uzrokovati prestanak menstruacije na nekoliko mjeseci ili dulje, a to se stanje naziva amenoreja.

Ako imunosni sustav vašeg tijela uzrokuje bolest štitnjače, u problemu mogu biti i ostali organi, uključujući i jajnike. To može dovesti do rane menopauze prije 40. godine.

S obzirom na to da štitnjača utječe na menstrualni ciklus, to utječe i na ovulaciju. Ako žena ima problema s tom žlijezdom, može doći do otežane trudnoće i problema za majku i dijete.

Ponekad se simptomi problema sa štitnjačom pogrešno smatraju simptomima menopauze. Bolesti štitnjače, osobito hipotireoza, vjerojatnije će se razviti nakon menopauze.

Hipertireoza se javlja kada štitnjača proizvodi previše hormona štitnjače. Ubrzava se metabolizam osobe, a može doći do ubrzanih otkucaja srca, visokog krvnog tlaka i umora.

Suprotno tome, hipotireoza je kada štitnjača proizvodi premalo hormona.

Čest umor

Smanjuje se tjelesni metabolizam pa to dovodi također do umora, ali i osjećaja hladnoće te zatvora odnosno do problema u probavnom sustavu. Hipotireoza je češća kod žena, a od nje se i češće obolijeva.

Najčešći uzrok hipotireoze je Hashimotova bolest. Kod osoba s Hashimotovom bolešću imunosni sustav pogrešno napada štitnjaču. Ovaj napad oštećuje štitnjaču tako da ne proizvodi dovoljno hormona.









Simptomi hipotireoze razvijaju se polako, često tijekom nekoliko godina. U početku ćete se možda osjećati umorno i tromo. Poslije možete razviti druge znakove i simptome usporenog metabolizma. To su primjerice: osjećaj hladnoće kada drugima nije hladno, zatvor, slabost mišića, dobivanje na težini iako ne jedete više, bol u zglobovima ili mišićima, osjećaj tuge ili depresije, osjećaj jakog umora, blijeda, suha koža, suha, prorijeđena kosa, usporen rad srca, manje znojenja nego inače, natečeno lice, promukli glas te više od uobičajenog menstrualno krvarenje.

Također možete imati visok LDL ili “loš” kolesterol, što može povećati rizik od srčanih bolesti.

Hipotireoza se liječi lijekovima koji tijelu daju hormon štitnjače koji mu je potreban za normalno funkcioniranje. Najčešći lijekovi su umjetni oblici hormona koje proizvodi štitnjača. Vjerojatno ćete morati uzimati tablete do kraja života.









Najčešći uzrok hipotireoze je Hashimotov tireoiditis. To je stanje u kojem imunosni sustav osobe napada njezinu štitnjaču. Žlijezda se tada upali, a proizvodnja hormona opada.

Točan uzrok Hashimotova tireoiditisa nije jasan, ali nasljeđe može igrati ulogu. Ako osoba ima bliske članove obitelji s tim stanjem, njihov rizik od razvoja može biti veći.

Drugi uzroci su autoimuni poremećaj, kao što je reumatoidni artritis, dijabetes tipa 1 ili lupus, koji također povećava rizik od Hashimota.

Razvoj bolesti može biti dugotrajan, događa se mjesecima ili čak godinama. Nakon razgovora o simptomima i obiteljskoj anamnezi neke osobe, liječnik može obaviti fizički pregled. Taj pregled uključuje ​​provjeru područja štitnjače, mjerenje srčanog ritma pacijenta i provjeru njegovih refleksa.

Brojni simptomi

Liječnici također mogu zatražiti krvne pretrage kako bi došli do dijagnoze. Oni će procijeniti razinu hormona koji stimulira štitnjaču (TSH) i tiroksina u krvi osobe.

Tiroksin je hormon koji oslobađa štitnjača. Niska razina tiroksina u krvi ukazuje na hipotireozu.

Tijelo oslobađa TSH da signalizira štitnjači da otpusti hormone štitnjače. Kada tijelo osjeti nisku razinu hormona štitnjače, oslobađa više TSH, tako da visoka razina TSH obično ukazuje na hipotireozu.

Ne postoji lijek za hipotireozu, ali osoba može riješiti stanje nadomjesnim hormonom štitnjače. Osoba obično svakodnevno uzima nadomjestak hormona štitnjače, i to kao tabletu.

Hipertireoza ili preaktivna štitnjača uzrokuje da štitnjača proizvodi više hormona štitnjače nego što je organizmu potrebno. To ubrzava mnoge funkcije tijela, poput metabolizma i otkucaja srca.

Najčešći uzrok hipertireoze je Gravesova bolest, odnosno problem s imunosnim sustavom. U Gravesovoj bolesti, imunosni sustav stvara antitijela koja signaliziraju štitnjači da raste i proizvodi znatno više hormona štitnjače nego što je tijelu potrebno.

Nije jasno zašto ljudi razvijaju Gravesovu bolest, iako znanstvenici vjeruju da genetika igra ulogu.

Drugi uzrok hipertireoze je multimodularna gušavost. Ovo stanje posljedica je povećanja čvorova u štitnjači koji proizvode hormone i otpuštanja viška hormona štitnjače.

U početku možda nećete primijetiti znakove ili simptome hipertireoze. Simptomi obično počinju polako. No s vremenom, brži metabolizam može uzrokovati simptome kao što su: gubitak težine, čak i ako jedete isto ili više hrane (većina, ali ne svi ljudi, gube na težini), jedete više nego inače, imate ubrzane ili nepravilne otkucaje ili lupanje srca, osjećaj nervoze ili tjeskobe, osjećaj razdražljivosti, probleme sa spavanjem, drhtanje u rukama i prstima, pojačano znojenje, osjećaj vrućine kada drugi ljudi to nemaju, slabost mišića, proljev ili više pražnjenja crijeva od normalnog, manje i lakše menstruacije nego inače, promjene u očima koje mogu uključivati ​​izbočenje očiju, crvenilo ili iritaciju.

Povećani rizici

Hipertireoza povećava rizik od osteoporoze, stanja koje uzrokuje slabe kosti koje se lako lome. Zapravo, hipertireoza može utjecati na vaše kosti prije nego što se javi bilo koji drugi simptom toga stanja. To se posebno odnosi na žene koje su prošle menopauzu ili koje su već pod visokim rizikom od osteoporoze.

Odabir liječenja vašeg liječnika ovisit će o vašim simptomima i uzroku vaše hipertireoze. Hipertireoza se liječi lijekovima. Antitireoidni lijekovi blokiraju štitnjaču u stvaranju novog hormona štitnjače. Ti lijekovi ne uzrokuju trajno oštećenje štitnjače. Beta-blokatori blokiraju djelovanje hormona štitnjače na vaše tijelo. Ti lijekovi mogu biti od pomoći u usporavanju otkucaja srca i liječenju drugih simptoma dok jedan od drugih oblika liječenja ne stupi na snagu. Beta-blokatori ne smanjuju količinu proizvedenih hormona štitnjače. Tretman radiojodom uništava stanice štitnjače koje stvaraju hormone štitnjače. Često to uzrokuje trajnu hipotireozu. Kirurški zahvat štitnjače uklanja većinu ili cijelu štitnjaču. To može uzrokovati trajnu hipotireozu.

Čvorići štitnjače mogu se pojaviti na štitnjači samostalno ili u skupinama, a česti su u starijih osoba. Ovi čvorovi mogu uzrokovati hipertireozu te mogu u sebi imati ​kancerogene stanice. Čvor može biti čvrst ili ispunjen tekućinom ili krvlju.

Čvorovi štitnjače su česti i pogađaju četiri puta više žena nego muškaraca. Mnogi liječnici i znanstvenici pokušali su doznati zašto se stvaraju čvorovi u inače normalnim štitnjačama, ali još nisu uspjeli.

Ako je osoba zabrinuta da bi mogla imati poremećaj štitnjače, trebala bi razgovarati s liječnikom o testiranju hormona štitnjače, ali i o ultrazvučnom pregledu tog organa.

Većina čvorova štitnjače ne uzrokuje simptome i nisu kancerogeni. Neki čvorovi štitnjače proizvode previše hormona štitnjače, uzrokujući hipertireozu. Ponekad kvržice narastu toliko da uzrokuju probleme s gutanjem ili disanjem. Otprilike jednu trećinu čvorova pronalazi pacijent, drugu trećinu liječnik, a treća se pronalazi slikovnim testom vrata.

Problem gušavosti

Ponekad i sami možete vidjeti ili osjetiti čvor u štitnjači. Stanite ispred ogledala i lagano podignite bradu. Potražite izbočinu s obje strane dušnika ispod Adamove jabučice. Ako se kvrga pomiče gore-dolje kada gutate, možda je riječ o čvoru štitnjače. Zamolite svog liječnika da ga pogleda.

Kako se liječe čvorovi štitnjače?

Liječenje ovisi o vrsti čvora ili kvržica koje imate. Ako čvor nije kancerogen, liječnik može odlučiti samo promatrati stanje. Morat ćete redovito ići na preglede i raditi krvne pretrage, a možda i ultrazvučne pretrage štitnjače. Ako se vaš čvorić ne promijeni, možda nećete trebati daljnje liječenje. Kirurški zahvat potreban je za vađenje čvorova koji mogu biti kancerogeni ili velikih čvorova koji uzrokuju probleme s disanjem ili gutanjem. Liječenje radiojodom je korisno ako imate čvorove koji proizvode previše hormona štitnjače. Radiojod uzrokuje smanjenje čvorova i stvaranje manjih količina hormona štitnjače.

Promjene u proizvodnji hormona mogu rezultirati oticanjem štitnjače koje je vidljivo. Takvo se stanje naziva i gušavost. Prema istraživanju iz SAD-a, procjenjuje se da oko 13 milijuna ljudi u toj zemlji ima nedijagnosticiranu bolest štitnjače.

Možda vam neće trebati liječenje ako vaša štitnjača radi normalno i ako vam simptomi ne smetaju.

No ako liječnik smatra da treba poduzeti određene medicinske tretmane, tada ćete morati uzimati lijekove koji bi trebali pomoći da se štitnjača smanji na gotovo normalnu veličinu. Ako vam ni lijekovi ne pomognu, možda ćete trebati operaciju za uklanjanje manjeg ili većeg dijela štitnjače.

Nažalost, u nekim slučajevima dolazi do raka štitnjače, i to kada se stanice raka formiraju iz tkiva štitnjače.

Većina ljudi s rakom štitnjače ima čvor na štitnjači koji ne uzrokuje nikakve simptome. Ako imate simptome, možda ćete imati oteklinu ili kvržicu u vratu. Kvržica može uzrokovati probleme s gutanjem. Neki ljudi dobiju promukao glas.

Kako bi utvrdio je li kvržica kancerogena, liječnik će naručiti određene pretrage. No treba naglasiti kako većina čvorova štitnjače nije kancerogena.