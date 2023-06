Svi su poludjeli za Ozempicom! Mnogi uzimaju lijek protiv dijabetesa tipa 2 kako bi smršavjeli: Stručnjakinja objašnjava u čemu je problem

Vjerojatno ste čuli za lijek Ozempic, koji se koristi za liječenje dijabetesa tipa 2, ali i kao lijek za mršavljenje. O njemu se na internetu šire nebrojene teorije i kontroverze, čemu su svakako pridonijeli globalna nestašica zaliha, tweetovi Elona Muska, odobrenje za gubitak mase kod adolescenata u Sjedinjenim Državama itd. Voditelj dodjele Oscara, Jimmy Kimmel, čak se našalio na tu temu u filmskoj noći nad noćima prošlog tjedna.

“No koliko su nam zapravo potrebni lijekovi poput Ozempica? Možemo li koristiti hranu kao lijek da ih zamijenimo?”, pita se nutricionistkinja Emma Beckett sa Sveučilišta u Newcastleu (Australija) i objašnjava:

“Aktivni sastojak Ozempica je semaglutid koji djeluje tako da izaziva sitost. Taj osjećaj zadovoljstva ili “sitosti” potiskuje apetit. Zbog toga djeluje za mršavljenje. Semaglutid također pomaže gušterači u proizvodnji inzulina, što je način na koji pomaže u upravljanju dijabetesom tipa 2. Naše tijelo treba inzulin za premještanje glukoze (ili šećera u krvi) koju dobivamo iz hrane unutar stanica, kako bismo je mogli koristiti kao energiju.

Semaglutid djeluje oponašajući ulogu prirodnog hormona, zvanog GLP-1 (glukagonu sličan peptid-1) koji se normalno proizvodi kao odgovor na otkrivanje hranjivih tvari kada jedemo. GLP-1 dio je signalnog puta koji vašem tijelu govori da ste jeli i priprema ga da koristi energiju koja dolazi iz vaše hrane”.

Jimmy Kimmel joked about Ozempic at the Oscars. Here’s who’s used buzzy weight loss drugs — and who’s denied it. https://t.co/rbUlmSYGxp

— Insider Healthcare (@HealthInsider) March 13, 2023