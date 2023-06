ŠTO VAM BOJA MOKRAĆE GOVORI O ZDRAVLJU? Neke su nijanse posve bezopasne i prolazne, no jedna boja ukazuje na problem

Autor: Zlatko Govedić

Mokrenje je proces u kojem tijelo izlučuje tekućinu iz mokraćnog sustava kroz mokraćnu cijev. Uobičajena tekućina koju tijelo izlučuje prilikom mokrenja naziva se mokraća ili urin. Stvara se u bubrezima, gdje se filtrira krv kako bi se uklonili otpadni produkti metabolizma, višak vode i druge tvari koje tijelo ne treba. Sastoji se od viška vode, soli elektrolita i drugog otpada. Nakon filtracije, urin putuje kroz mokraćovod (ureter) do mokraćnog mjehura, gdje se skladišti dok ne dođe vrijeme za mokrenje.

Kada mokrenje postane potrebno, mišići mokraćnog mjehura se stežu, a mišići sfinktera se opuštaju. To omogućuje da urin napusti mokraćni mjehur kroz mokraćnu cijev i izađe iz tijela. Mokrenje se obično kontrolira voljno, što znači da možete odgoditi ili kontrolirati proces mokrenja. Međutim, kod nekih ljudi, posebno kod male djece ili starijih osoba, kontrola mokrenja može biti manje pouzdana.

Mokrenje je važna funkcija tijela jer pomaže u održavanju ravnoteže tekućine, uklanjanju otpadnih tvari i održavanju zdravlja mokraćnog sustava. Promjene u učestalosti, boji, mirisu ili boli prilikom mokrenja mogu ukazivati na probleme ili poremećaje u mokraćnom sustavu, pa je važno obratiti pažnju na takve simptome i posavjetovati se s liječnikom ako je potrebno.





Odrasla osoba u prosjeku mokri pet do šest puta dnevno, no na mokraću obično ne obraćamo pozornost sve dok ne primijetimo da je naglo promijenila boju. Neka medicinska stanja mogu promijeniti boju urina. Postoje brojni razlozi zbog kojih se to može dogoditi, medicinski i nemedicinski.

Zašto urin mijenja boju?

Nijansa može ovisiti o koncentraciji urina, što utječe na prirodni pigment. Kada je urin koncentriraniji, tamniji je. Kada ste hidrirani, vaš urin je manje koncentriran i bistriji.

Boja urina može varirati ovisno o vašem statusu hidratacije. Sve prolazne promjene boje urina ne bi vas trebale alarmirati.

Žuta mokraća

Ako ste dobro hidrirani, vaš će urin vjerojatno biti bistar ili svijetlo žut. To ima veze s održavanjem ravnoteže tekućine jer bubrezi uklanjaju višak tekućine iz tijela. Dakle, ne želimo dehidrirati, ali ne želimo ni pretjerivati.

Kada osoba dobije dovoljno vode, bubreg ispire višak, ostavljajući bistru, svjetliju boju. Kod dehidracije bubreg zadržava tekućinu, a urin je tamniji.









Narančasta mokraća

Najčešći razlog narančaste boje urina jesu lijekovi. Primjerice, fenazopiridin često se propisuje za infekcije urinarnog trakta, a jedna od njegovih nuspojava jest da mokraća postane crvenkasto-narančasta. To je znak da lijek radi svoj posao, a boja će nestati kada prestanete uzimati lijek. Neki laksativi i određeni lijekovi za kemoterapiju imaju isti učinak.

Uzimanje velikih količina vitamina također može uzrokovati promjenu boje urina. Vitamini poput riboflavina topivi su u vodi i tijelo ih ne apsorbira u potpunosti. Kada u tijelu ima previše vitamina B, bubrezi filtriraju i uklanjaju višak, što rezultira svijetložutom do narančastom mokraćom. Još jedan nutrijent odgovoran za narančasti urin je beta-karoten, pigment koji mrkvi daje narančastu boju.









Plava ili zelena mokraća

Lijekovi, uključujući neke anestetike, povremeno boje urin u plavo. Liječnici ponekad koriste određene lijekove tijekom postupaka ili medicinskih intervencija zbog kojih urin može postati plav.

Konzumiranje hrane obojene prehrambenim bojama također može uzrokovati da urin poprimi plavu ili zelenu nijansu.

Smeđa mokraća

Ako ste dehidrirani, vaš urin može biti smeđe boje. To je znak upozorenja da ne pijete dovoljno tekućine, što čini vaš urin previše koncentriranim.

No ako redovno pijete vodu, smeđi urin može biti uzrokovan jedenjem kupina. Ako je to slučaj, promjena boje je bezopasna.

Nadalje, neki poremećaji jetre i bubrega, kao i neke infekcije mokraćnog sustava, mogu promijeniti boju urina u tamnosmeđu, što zahtijeva posjet liječniku.

Mutna mokraća

Zamućen urin i osjećaj pečenja ili otežano mokrenje mogu biti znak infekcije mokraćnog sustava. Tada je važno posjetiti liječnika koji će vam najvjerojatnije prepisati antibiotik.

Crvena ili tamna mokraća

Iako crvenkasta boja urina može biti posljedica konzumiranja povrća s vitaminom B ili cikle, tamna boja može biti znak krvi u urinu, što može biti posljedica bubrežnih kamenaca, raka bubrega ili raka mokraćnog mjehura.

Krv u urinu nikada nije normalna te može signalizirati ozbiljno zdravstveno stanje pa biste smjesta trebali posjetiti svog liječnika ili urologa.