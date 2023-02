ŠTO SE DOGAĐA S NAŠIM TIJELOM AKO NEMAMO SPOLNE ODNOSE? Stručnjaci imaju odgovor koji bi vas mogao iznenaditi

Autor: Zlatko Govedić

Dobro znamo da intimni odnosi pozitivno utječu na naše tijelo i raspoloženje, isto tako dolazi i do određenih reakcija kada apstiniramo.

Mnogi od nas nisu ni svjesni što se događa kada dugo nemamo intimne odnose. Psihoterapeutkinja Marija Milenković u emisiji “Puls Srbije” na Kurir televiziji, otkrila je da ne postoji pravilo kada je idealno vrijeme za stupanje u intimne odnose.

“To je intimno i osobno pitanje. Ne postoji pravo ili univerzalno vrijeme kada treba stupiti u spolne odnose. To je individualna stvar i seksualnost je esencija života. To je odlika naše osobnosti. Kako doživljavamo djetinjstvo, majku, dosta utječe na to. Kod rasturenih obitelji imamo Edipov kompleks, na primjer. Svi ti faktori utječu na našu sliku o svijetu i o partneru za kakvim tragamo”, tvrdi Milenković i dodaje da dugotrajna apstinencija od vođenja ljubavi može dovesti do niza tegoba poput gubljenja ciklusa.





“Imamo paradoks. Imamo djevojke koje vrlo mlade stupaju u spolne odnose i žene koje kasno ulaze u spolne odnose. To je nemogućnost adaptacije i pronalaska sebe u seksualnom smislu. Uzrok može ležati u neadekvatnim obiteljskim odnosima kao i traumama”, kaže psihoterapeutkinja i dodaje: “Dolazi do toga da dugotrajna apstinencija dovodi do niza psiholoških tegoba. Vrlo često se događa da žene onda izgube ciklus, a tu se medicina i psihologija prepliću”.

Nedostatak intimnih odnosa povećava rizik od većeg stresa, lošeg raspoloženja i anksioznosti. Nesanica je također povezana s apstinencijom. Muškarci koji duže vrijeme apstiniraju, mogu imati probleme s postizanjem erekcije, kada prestanu s apstinencijom. Ali, ima i prednosti. Naime, apstinencija kod muškaraca povećava razinu testosterona u tijelu, što povećava rast mišića, razinu energije, snage, kao i koncentracije i pamćenja.