ŠTO O VAMA GOVORE VAŠI VJETROVI? Donosimo ultimativni vodič: Jeste li znali da prosječan muškarac ispusti 600 ml plina dnevno?

Autor: T.Š.

Flatulencija ili ispuštanje vjetrova je jedna od ljudskih svakodnevnih aktivnosti probavnog sistema, Svi ih ispuštamo, željeli to priznati ili ne i to u prosjeku 18 puta dnevno, brzinom od 10 metara u sekundi, ukoliko nam probavni sustav dobro funkcionira i imamo dosta dobrih bakterija. No, ovisno o učestalosti i mirisu, plin može poslužiti i kao signal za ono što se događa unutra.

Plinovi koje ispuštamo se sastoje od 59% dušika, 21% vodika, 9% ugljični dioksida, 7% metana i 4% kisika, a manje od 1% onoga što čini ‘goluba’ zapravo smrdi. Iz malene količine amonijaka, sumporovodika i izmeta dolazi osebujan miris. Količina plina kojeg prosječan muškarac ispusti kroz dan je veličine bočice zapremnine 600 ml.

Ono što pak povećava glasnoću prilikom ispuštanja vjetrova je količina plina, sila kojom je protjeran i stezanje mišića sfinktera.

Prema Building Boda, vegetarijanci ispuštaju više plina, ali puno tiše jer je njihova stolica obilnija, dok su mišići sfinktera mnogo labaviji, dok svejedi, odnosno mesožderi, imaju manje plina, ali ga izbacuju na ‘moćniji način’, zahvaljujući čvršćim mišićima sfinktera.

Kako pak piše Little Things, vjetrovi mnogo toga otkrivaju o vašem organizmu, evo kako ih pojašnjava:

Bez mirisa

Ne brinite. Čak i ako 18 puta na dan prdnete, većina je bez mirisa i nitko neće primijetiti. Možda čak ni vi. Većina plina kojjeg ispuštate je ugljični dioksid, kojeg i izdišete.

Smrdljivi









Smrdljivu vrstu uzrokuje sumporovodik koji se stvara kada se probavlja hrana koja sadrži sumpor poput, primjerice, brokule, cvjetače, mliječnih proizvoda i graha. Crveno meso također može uzrokovati smrad, ali ne tako brzo zahvaljujući kemikaliji tiol.

Jako smrdljivi

To obično znači da imate super zdravu prehranu bogatu vlaknima. Međutim, oni mogu ukazivati i da ste intolerantni na laktozu. Ne morate se osjećati bolesno, ali ako ispustite smrdljivu ‘bombu’ ubrzo nakon konzumiranja mliječnih proizvoda znači da ih vaš organizam teško probavlja.

‘Tihi ubojica’









Zvuk pri ispuštanju plina zapravo nije povezan s vašim zdravljem. To samo ima veze s položajem vaših mišića u trenutku kada se to dogodilo.

Učestali

To općenito nije loše. No ako vam se to događa baš često, to bi mogao biti znak da ste pojeli mnogo namirnica koje izazivaju plinove ili je u vaš probavni sustav ušlo puno zraka. U rijetkim slučajevima može biti riječ o bakterijskom rastu u tankom crijevu što uzrokuje učestale plinove i nadutost. Ali obično to nije razlog za brigu.

Kako smanjiti i utišati vjetrove?

Jedite manje obroke.

Jedite sporije, progutati ćete manje zraka i samim time prditi rjeđe.

Ostanite mirni. Prema istraživanjima klinike Mayo, stresno prejedanje može ometati probavu.

Redovito vježbanje. Istraživanja pokazuju kako većina vrsta tjelovježbe može ublažiti bol plina.

Ako vas trenutno muči višak nakupljenih plinova u crijevima, a vodeći se onom smijeh je lijek, za kraj donosimo dozu smijeha za dobro zdravlje i još bolje raspoloženje, a za koje su zaslužni upravo vjetrovi. Da oni su neugodni, smrde, ali i nasmijavaju, a ako ništa drugo, grčenje od smijeha, moglo bi pomoći u ‘protjerivanju’ iz crijeva.