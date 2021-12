Smijem li prekršiti dijetu? Stručnjaci kažu: ‘Da, ali samo u točno određeno vrijeme dana’

Autor: Zlatko Govedić

Kada smo na dijeti, obično se odričemo određene vrste hrane, napose kaloričnih ugljikohidrata i masnoća koji najviše debljaju. No, ipak, postoji situacija u kojoj smijete prevariti dijetu, a da ne požalite, tj. da ne pogoršate proces mršavljenja.

Omiljenih ugljikohidrata i masnoća, poput peciva, bijele tjestenine, sladoleda i maslaca ne morate se u potpunosti odreći ako ste na dijeti. Naime, postoji određeno vrijeme u danu kada se smijete počastiti omiljenom hranom, a da vam to ne pokvari mršavljenje. Samo pripazite na to da vam se to “čašćenje” ne ponavlja prečesto.

Najbolje vrijeme za jedenje ugljikohidrata jest vrijeme doručka, dok masnoće neće naštetiti vašoj liniji ako ih konzumirate oko 10 ujutro. Tako će organizam imati dovoljno vremena da tijekom dana potroši unesene kalorije.

Želite li smršavjeti i održati željenu masu važno je da jedete obroke u određeno vrijeme dana. Doručak bi uvijek trebalo da jedete unutar sat vremena nakon buđenja, ručak otprilike 4,5 sata poslije, a nekoliko sati potom i večeru.

Činite li prevelike stanke između obroka bit ćete gladni, a što ste gladniji to je veća vjerojatnost da prevarite dijetu i pojedete nešto nezdravo i kalorično.

Zapamtite da večeru nikada ne treba jesti najmanje tri sata prije počinka kako ne biste legli sa želudcem punim neprobavljene hrane.