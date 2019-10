Sedam prirodnih antibiotika krije se u vašoj u kuhinji!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Antibiotici su lijekovi koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija. Zauzimaju vodeće mjesto u ukupnoj količini propisanih lijekova, stoga je jasno da se tu vrti veliki novac.

No, pretjerana upotreba antibiotika dovodi do otpornosti, tako je bolje koristiti neke prirodne lijekove za prevenciju bolesti, a mnogi takvi lijekovi se skrivaju u vašoj kuhinji. Saznajte koji su to.

Luk

Smanjuje upalu i liječi infekciju. Ima snažan spoj koji se naziva kvercetin koji sprječava rak. Budući da ima puno odličnih tvari, bori se protiv slobodnih radikala koji su zaslužni za razvoj velikog broja bolesti.

Češnjak





Ima nevjerojatna antibiotska svojstva. Visok udio antioksidansa zaslužan je za to da se češnjak bori protiv bakterija i infekcija.

Kupus

Snažan prirodni antibiotik koji se bori protiv mnogih bolesti. Mnogi ljudi ne znaju, no kupus ima strašno puno vitamina C. Samo jedna šalica kupusa daje 75% dnevnih potreba za tim vitaminom.

Jabučni ocat

Isto tako ima antibiotska i antiseptička svojstva. Pomaži u raznim stvarima, od kontrole težine te snižavanja kolesterola.

Ulje origana i kokosa

Čudotvorne masnoće. Bore se protiv raznih infekcija, ubijaju bakterije, sadrže razne antioksidansa. Ova su ulja odlična za liječenje prehlade i gripe, bolesti koje mnoge napadaju tijekom zimskih mjeseci, a izrazito su neugodne.

Papar

Jak začin koji ima antibiotske učinke. Najbolje je kajenski papar, koji je jedan od najučinkovitijih prirodnih antibiotika.

Šafran

Još jedan začin, doduše vrlo je skup, no ima čudotvorna svojstva.