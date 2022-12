(RECEPT) ŽGARAVICA MOŽE BITI JAKO NEUGODNA: Mješavina ovih dvaju sokova mogla bi vam ublažiti tegobe

Autor: Zlatko Govedić

Osjećaj žarenja koji se širi iz epigastrija (žličice) do iza prsne kosti, ponekad sa širenjem u vrat, naziva se žgaravica (ili gorušica). Često je provocirana konzumiranjem određene hrane, podizanjem tereta ili saginjanjem. Najčešće se javlja kao simptom GERB-a (gastroezofagealne refluksne bolesti) ali i gastritisa te bolesti jednjaka.

Neki od najčešćih uzročnika žgaravice su pušenje, kasni večernji, obilni obroci, pretilost, uska odjeća stisnuta u struku, hijatalna hernija. Naime, pušenje relaksira mišiće jednjaka što dovodi do refluksa želučanog sadržaja u jednjaka dok ostali navedeni uzroci stvaraju povećani tlak u trbušnoj šupljini koji nadvlada tonus donjeg sfinktera jednjaka te dolazi do već navedenog refluksa. Kako jednjak nema sluznicu prilagođenu djelovanju kiseline dolazi do oštećenja sluznice i kemijskog podražaja živčanih okončina za bol u jednjaku i osjećaja žgaravice.

Da biste prevenirali žgaravicu, prestanite ili bar smanjite pušenje čime ćete povećati tonus gastroezofagealnog ušća i time stvoriti barijeru prolasku kiseline u jednjak.





Stručnjaci savjetuju da smršavite jer ćete tako smanjiti tlak u trbušnoj šupljini i refluks u jednjak, da uzimate manje ali češće obroke čime ćete spriječiti prekomjerno rastezanje želuca; izbjegavate obroke neposredno prije spavanja, barem četiri sata prije spavanja; da spavate s lagano uzdignutim uzglavljem ako nemate problema sa kralješnicom; jedete sjedeći uspravno za stolom te da izbjegavate hranu koja pojačava žgaravicu (jako začinjena, pržena, dinstana hrana, gazirana pića, alkohol, slatka jela pogotovo na bazi čokolade).

Postoje brojni savjeti narodne medicine o liječenju žgaravice. Stručnjaci potvrđuju da su učinkovite sljedeće metode:

Grickajte bademe.

Žlicu sode bikarbone otopite u čaši vode i popijte. Zbog svojeg puferskog neutralizirajućeg djelovanja sigurno povoljno djeluje i brzo otklanja simptome, ali ima kratkotrajan učinak.

Čaj od kamilice je dobra metoda zbog protuupalnog djelovanja, ali često nedovoljno uspješno djeluje na tegobe. Posebno treba paziti da se ne pije jako vruć što može pogoršati simptome.

Ipak, stručnjaci napominju da nikakvog djelovanja nemaju: topli oblozi, mlijeko ni maslinovo ulje. To su mitovi.









Mješavina koja obećava

U narodnoj medicini spominje se još jedan napitak s kojim možete pokušati ublažiti tegobe. Riječ je o mješavini sokova jabuke i krumpira.

Sastojci:

nekoliko krumpira









nekoliko jabuka

Priprema:

Ogulite i naribajte krumpire pa ih preko gaze iscijedite. Trebat će vam onoliko krumpira koliko je dovoljno da njegovim sokom napunite jednu šalicu za kavu.

Istim postupkom iscijedite i jabuke kako biste napunili jednu šalicu za kavu.

Pomiješajte ta dva soka.

Primjena:

Pijte dvaput dnevno, sat vremena prije jela, a postupak možete ponavljati dok ne ublažite simptome.

Napomena:

Narodni pripravci nisu lijekovi, nego služe za eventualno ublažavanje tegoba. Za sve probleme koje imate sa zdravljem svakako se obratite svojem liječniku.