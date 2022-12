(RECEPT) ČAJ PROTIV ANEMIJE I KOŽNIH TEGOBA: Popijte ovaj moćni napitak koji čisti krv, hrani i obnavlja stanice

Autor: Zlatko Govedić

Obična kopriva (Urtica dioica) vrsta je samonikle dvodomne zeljaste višegodišnje jestive biljke roda Urtica koja raste na zapuštenim mjestima kao korov. Stabljika je uspravna i doseže visinu do 150 cm, a listovi su dugi od 5 do 15 cm. Listovi se nalaze na kratkim peteljkama i imaju kratke dlačice. Korijen joj je poprilično velik. Listovi i peteljke su pokriveni žarnicama, i zbog toga ih je jako neugodno dodirnuti, jer izliju oštar sok na kožu. Cvjetovi koprive su zeleni i neugledni. Cvjeta od proljeća do jeseni, a za vrijeme zime ostaje u zemlji.

Listovi su svojevrsni prirodni multivitaminski koncentrat. Sadrže do 170 mg% askorbinske kiseline, do 20 mg% karotena, te vitamine B i K (400 bioloških jedinica u 1 g).

Sto grama koprive sadrži 41 mg željeza, 1,3 mg bakra, 8,2 mg mangana, 4,3 mg bora, 2,7 mg titana, 0,03 mg nikla; a u lišću ima do 8% klorofila, šećera, porfirina, sitosterola, fenolnih kiselina, tanina, isparljivih, urticinskih glikozida i organskih kiselina.





Napitak od koprive pomaže kod anemije i revitalizira stanice, a vrlo lako možete ga spraviti i sami.

Priprema čaja od koprive

Ulijte u lonac onoliko šalica vode koliko želite napraviti čaja od koprive i prokuhajte ju. Kada voda počne ključati, usipajte broj žlica usitnjenih listova koprive razmjeran s brojem šalica vode.

Sklonite čaj s vatre, poklopite lonac i ostavite da odstoji 20 minuta. Potom procijedite čaj i popijte ga kada se ohladi. Najbolje bi bilo da ne sladite čaj, međutim ako vam okus ne odgovara možete dodati metvicu koja će ga učiniti pitkijim.

Primjena čaja

Ovaj čaj najbolji je ako odstoji nekoliko sati, a treba ga piti od jedne do tri šalice dnevno, ovisno o zdravstvenom stanju. Vrlo je moćan u borbi protiv kroničnih bolesti, ali u tom slučaju treba ga konzumirati i do nekoliko mjeseci. Pogodan je i za trudnice, ali u manjim količinama.

Znanost ukazuje na to da bi kopriva mogla biti učinkovita protiv anemije. Kako sadrži dosta željeza, te pridonosi stvaranju eritrocita, u organizmu stvara potrebnu energiju te prilično uspješno rješava probleme s aknama i kožnim tegobama.