PRVA DAMA POVELA ‘HODAČE’: Sanja Musić Milanović dobila veliko priznanje šefa WHO-a u promicanju zdravlja

Autor: M.P.

Supruga predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, prof.dr.sc. Sanja Musić Milanović sudjelovala je danas, kao posebna gošća, na manifestaciji globalnog karaktera „Walk The Talk: The Health for All Challenge“ koja je u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije održana u Ženevi.

“Walk The Talk” je održan uoči otvaranja 75. zasjedanja Svjetske zdravstvene skupštine, a organiziran je u cilju promicanja zdravlja. Republika Hrvatska je u sklopu događanja u Ženevi predstavila svoj nacionalni projekt promicanja zdravlja “Živjeti zdravo”, a čija je voditeljica upravo Sanja Musić Milanović.

Ovogodišnje izdanje “Walk The Talk” usmjereno je na temu važnosti sporta za zdravlje i ujedno predstavlja najavu partnerstva Svjetske zdravstvene organizacije, FIFA-e i Katara prilikom organizacije Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru 2022. pod nazivom „Healthy

FIFA World Cup Qatar 2022: Creating Legacy for Sport and Health“.





„Redovita tjelesna aktivnost ima značajne pozitivne učinke na zdravlje i dobrobit svakoga. Zato u Hrvatskoj u okviru programa Živjeti zdravo promičemo tjelesnu aktivnost već dugi niz godina i potičemo svakoga da pronađe svoj način kako će biti aktivan barem 30 minuta dnevno. Osobno, moji omiljeni oblici tjelesne aktivnosti su trčanje i hodanje“, izjavila je prof.dr.sc. Sanja Musić Milanović te je istaknula i na podudarnost ovog događanja s hrvatskom kampanjom „Hodanjem do zdravlja“ i naglasila kako je ovo odličan način da svi javnozdravstveni stručnjaci, donositelji odluka i drugi važni dionici pokažu kako zaista rade ono što promiču.

„Jako sam sretna što danas hodam zajedno s tisućama ljudi diljem svijeta i što možemo podijeliti poruku o važnosti tjelesne aktivnosti za zdravlje te proslaviti zajedničku predanost cilju smanjenja tjelesna neaktivnosti na globalnoj razini“, rekla je Sanja Musić Milanović koja se uvodno obratila svim okupljenima te je zajedno s glavnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije dr. Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom povela skupinu hodača.

Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uručio je gospođi Musić Milanović posebno priznanje kojim je proglašena „Prvakom zdravlja 2022. godine“ i to za njezino dugogodišnje zagovaranje i djelovanje u području promicanja zdravlja.