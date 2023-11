Poznata Hrvatica pokazala što možete napraviti od kore od naranče: ‘Nemojte je bacati’

Autor: Z.S.

Kornelija Benyovski Šoštarić pojasnila je u “Vrtnom spa”, prilogu unutar HRT-ove emisije ‘Kod nas doma’, kako od kore naranče možete jednostavno pripremiti savršenu maksu za lice. Navela je kako se najviše vitamina C u naranči nalazi upravo u njezinoj kori te je savjetovala da ako imate koru koja nije tretirana pesticidima sačuvate jer je odličan materija za njegu kože. Pritom je dala nekoliko recepata za masku za njegu masne kože.

Prvo morate ostaviti koru naranče nekoliko dana sve dok se kora u potpunosti ne stvrdne, a onda ju je potrebno samljeti dok ne dobijete žuto-narančasti prah, koji je osnova za pripremu različitih maksi. Najjednostavnija je ona u kojoj na dvije do tri jušne žlice praha treba dodati isto toliko žlica jogurta, i to je to, to je gotova maska.





Brzo i jeftino

“Jogurt je poznata komponenta raznih maksi za lice, i najjeftinije ju je napraviti njim, ali ne znači da je manje vrijedna”, istaknula je. Druga varijanta je da prah od kore naranče pomiješate hidrolatom ruže, lavande ili nekog drugog mirisa koji vam odgovara, dok je treća varijanta je ulje, bademovo ili kokosovo.

“Ako ga povežete s korom naranče dobit ćete lijepu maksu”; istaknula je i pojasnila kako vitamin C služi tome da potakne tvorbu vlastitog kolagena u licu, tvari koja je zaslužna za mladolik izgled.









“Na ovaj način može ući u roku od 20 minuta, i toliko maksa treba stajati na licu. Ako imate masnu kožu dobro je očistite da se maska dobro zadrži na koži najmanje 20 minuta i nakon toga je isperite”, poručila je.