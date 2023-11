Pogreška koju gotovo svi rade kod pranja posuđa perilicom: Ovu stvar nikako ne smijete činiti

Autor: F.F

Većina kućanstava u današnje vrijeme ima perilicu za posuđe te su rijetki oni koji ga i dalje peru ručno, u sudoperu. Perilica posuđa blaženi je izum koji je uvelike olakšao i ubrzao proces čišćenja nakon obilnih obroka. Ako ste jedan od onih koji ima perilicu kod kuće, vjerojatno vam je primamljivo otvoriti ju odmah po završetku pranja vašeg suđa. Želite da para iznutra što prije izađe van, ali i da se suđe što prije posuši, zar ne?

Ipak, stručnjaci ističu da je bolje ostaviti zatvorena vrata perilice nakon što je završila s pranjem posuđa, a evo i zašto.





Neke perilice posuđa se automatski otvaraju kada završe s pranjem, a neke se pak otvaraju ručno. Mnogi ljudi odmah otvaraju perilicu kako bi se suđe što prije osušilo, no iako se to čini kao logično i dobro rješenjem ipak – nije. Stručnjaci ističu kako rano otvaranje perilice za posuđe može oštetiti vaše kuhinjske elemente i ormariće, piše Tips & Tricks.

Česta greška

Zrak koji se ispušta iz vaše perilice posuđa je iznimno vruć. Proces uključuje pumpu vruće vode koja cirkulira kroz stroj kako bi temeljito očistila posuđe, rezultirajući time da je unutrašnjost perilice također vruća. Kada otvorite vrata perilice nakon završetka ciklusa, para se oslobađa, popunjavajući prostoriju kuhinje. Ovaj ponavljajući proces može s vremenom uzrokovati oštećenje radne površine u vašoj kuhinji, što je svakako nešto što biste željeli izbjeći.

No, to nije jedini razlog zašto ne biste trebali otvarati perilicu posuđa odmah nakon završetka pranja. Iako će vam se na prvu ovo činiti čudno, ali posuđe će se brže posušiti ako ostavite vrata zatvorena neko vrijeme. Toplina koja će se zadržati unutar perilice pomoći će u bržem sušenju posuđa, ali svejedno morate paziti. Najbolje je otvoriti perilicu 15 do 30 minuta nakon što je završila s pranjem. Ostane li perilice predugo zatvorena, na posuđu bi se mogla pojaviti kondenzacija zbog čega bi izgledalo prljavo.

Iako se perilica posuđa čini kao jednostavan izum, na neke sitnice valja paziti.