Pogledajte što treba napraviti kako bi zaštitili banane od truljenja

Autor: F.F

Banane su jedne od najomiljenijih voća diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Godinama je upravo to voće jedno od najprodavanijih namirnica u dućanu, što jasno govori koliko ih ljudi jednostavno obožava. Osim što su nevjerojatno fine te ih se može konzumirati same, sjajne su u raznim kolačima, uz sladoled, palačinke ili pak u omiljenom smoothieju. No, mnogi vode borbu s održavanjem njihove svježine, pogotovo ako u dućanu odaberu veći broj banana.

Za produženje svježine banana, ljubitelji ovog voća otkrivaju jednostavan trik koristeći svakodnevni pribor iz kuhinje – plastičnu vrećicu. Ovaj trik ima za cilj sačuvati voće od nepoželjnog brzog zrenja i očuvati njegovu sočnost i okus, a prema nekim navodima tom se metodom koriste mnoge otočke države koje su poznate po uzgoju banana.





Navodno pomaže

Kada banane dosegnu željenu zrelost, a vi želite produžiti njihovu svježinu, jednostavno zamotajte vrhove plastičnom vrećicom. Ovaj postupak, popularan među kućanskim majstorima, ima za cilj smanjiti izloženost voća zraku, usporavajući time proces zrenja. I dok možda nećete imati potpuno savršenu šarenilo žutih plodova, unutar folije banane navodno zadržavaju svoju svježinu i produžuju svoj vijek trajanja.

This feels like discovering fire pic.twitter.com/MY3YhuMRgf — Today Years Old (@todayyearsoldig) August 2, 2023



Ovaj jednostavan trik, koji se oslanja na svakodnevni materijal dostupan u svakom domaćinstvu, predstavlja ekonomičan i učinkovit način očuvanja kvalitete banana. Idealno rješenje za sve one koji žele maksimalno iskoristiti svoje voće prije nego što završi u smeću.