POGLEDAJTE SE U ZRCALO! Tijelo vam govori nedostaju li vam minerali ili vitamini: Evo kako riješiti probleme

Autor: Zlatko Govedić

Avitaminoza je stanje nedostatka vitamina u organizmu. Vitamini su tvari koje organizam ne može sam proizvesti, ali su neophodni za normalno funkcioniranje organizma. Nedostatak vitamina može se dogoditi ako se ne unosi dovoljno hrane koja ih sadrži, ako se hrana ne može probaviti i apsorbirati pravilno, ili ako postoji neki drugi poremećaj u metabolizmu vitamina.

Može se manifestirati u različitim simptomima ovisno o vrsti vitamina koji nedostaje. Na primjer, nedostatak vitamina C može uzrokovati krvarenje desni i skorbut, dok nedostatak vitamina D može dovesti do poremećaja u mineralizaciji kostiju i razvoju rahitisa.

Avitaminoza je relativno rijetka u razvijenim zemljama zahvaljujući raznolikoj prehrani i dodacima prehrani koji su dostupni. Međutim, i dalje se može pojaviti kod ljudi koji se hrane loše ili imaju neku bolest koja ometa apsorpciju vitamina.





Istina je da je avitaminoza značajan javnozdravstveni problem u nekim siromašnijim i nerazvijenijim dijelovima svijeta, ali nedostatak vitamina mnogo je češća pojava diljem svijeta, nego što ste možda pretpostavljali.

Kada tijelu nedostaju neki vitamini i hranljivi sastojci, svaki centimetar tijela trpi. Imunosni sustav slabi pa dolazi do problema s obavljanjem mnogih dnevnih aktivnosti. Ako želite provjeriti šalje li vam tijelo poruku da vam nedostaju neki vitamini, pogledajte se u zrcalo.

Otečene oči

Ako su vam oči otečene kada se probudite to može biti znak da niste dovoljno spavali, ali nemojte samo pretpostavljati. Ako je to stalna pojava to može biti znak disbalansa joda u organizmu. Kako biste to spriječili jedite krumpir, jogurt i brusnicu.

Blijeda koža

Ako vam je koža veoma blijeda možda vam nedostaje vitamin B12. Žitarice i jogurt najbolja su opcija za rješavanje tog problema.









Ekstremno suha kosa

To upozorava na nedostatak vitamina B7 i biotina. Cijela zrna žitarice, bademi, orasi i leća najbolja su opcija.

Blijede usne









To je znak da vam nedostaje željezo. Ako osjećate umor i slabost u tijelu onda je to zbog nedostatka željeza u vašem organizmu. Zelje, napose špinat, najbolje je rješenje.

Krvarenje desni

Ukazuje na nedostatak vitamina C, što dovodi do slabljenja snage tijela i vodi do problema sa zubima i desnima. Naranče, grejp, kelj i slično povrće može pomoći. Također, limunov sok je pun pogodak.