Ova rijetka bolest može biti i smrtonosna: Pogađa i nerođenu djecu, a krv u urinu može biti znak

Autor: Danijela Laslo Mlinarević / 7dnevno

Iako su bubrežne bolesti vrlo raširene, o hidronefrozi se malo govori no ona može utjecati na normalno životno funkcioniranje. Naime, riječ je o proširenju odnosno dilataciji kanalnog sustava bubrega ili čašice bubrega. Kod osoba koje imaju hidronefrozu dolazi do nakupljanja mokraće zbog povratnog pritiska na bubreg. Ako je iz bilo kojeg razloga spriječen protok mokraće, ona se nakuplja u tzv. tubulima bubrega i tako proširuje njegovo tkivo.

Iako je kod oboljelih najčešće riječ o jednom bubregu, moguća je istodobna hidronefroza na oba bubrega.

Teško prepoznavanje

Osobe koje imaju hidronefrozu često i ne znaju za svoju dijagnozu sve do pojave prvih simptoma. Oni pak ovise o uzroku, ali i vremenskom periodu, odnosno koliko dugo je osoba izložena toj bolesti bez odgovarajuće medicinske skrbi.





U medicinskoj praksi, hidronefrozu je moguće podijeliti na akutnu i kroničnu.

Ako dođe do iznenadnog začepljenja koje završava s jakim bolovima, obično u predjelu slabina, odnosno između rebara i kuka, govorimo o akutnoj hidronefrozi.

S druge strane, kronična hidronefroza napreduje puno sporije pa ju je u početku gotovo nemoguće prepoznati jer nema simptoma. Postupno, može se javiti tupa bol i nelagoda u području slabina. Bol ne mora biti stalno prisutna već se može pojavljivati povremeno kako dolazi do prepunjavanja bubrežne nakapnice ili pak začepljenja mokraćovoda.

Hidronefroza je u medicini podijeljena na četiri stupnja od koji se prvi odnosi na blagu dilataciju odnosno proširenje bubrežne zdjelice. U drugom stupnju, osim blagog proširenja zdjelice i bubrežne čašice, problem stvaraju i vrčasti kanali koji usmjeravaju mokraću prema zdjelicama i ureterima.









U trećem stupnju govorimo o umjerenom širenju zdjelice i čašice, a četvrti stupanj znači da je došlo do jakog širenja zdjelice i čašice.

Uzroci hidronefroze mogu biti brojni. U praksi su zabilježeni primjeri poremećaja građe, kamenaca nakupljenih u bubrežnoj nakapnici ili pak mokraćovodu, a i pojava tumora u samom mokraćovodu ili blizu njega može dovesti do hidronefroze.

Pod uzroke spadaju i suženja mokraćovoda koja mogu biti urođena, do njih može doći i zbog ozljeda te ako je osoba izložena liječenju.









Također, poremećaji mišića ili živaca u mokraćovodu ili mjehuru mogu dovesti do hidronefroze, kao i rak mokraćnog mjehura, vrata maternice, maternice, prostate ili drugih organa zdjelice.

Rano otkrivanje

Nisu rijetki ni slučajevi u kojima teške infekcije mokraćnog mjehura mogu dovesti do hidronefroze jer sprečavaju mokraćovod da se steže.

O urođenom problemu hidronefroze, ali i pravovaljanoj reakciji liječnika progovorila je i jedna Zagrepčanka čijem je djetetu još u fetalnoj dobi otkrivena hidronefroza.

“Bila sam na redovnoj kontroli kod odabranog ginekologa negdje u 25. tjednu trudnoće kada sam na licu doktora primijetila zabrinutost. Uslijedio je tajac i shvatila sam da nešto nije u redu. U tom trenutku mi je rekao da je nešto uočio i da želi malo detaljnije proučiti o čemu se radi. Tih nekoliko minuta za mene je bila prava vječnost. Konačno, kada je i sam potvrdio svoje sumnje, rekao mi je da dijete ima hidronefrozu”, prisjetila se čitateljica.

U tom trenutku nije znala što je to, a doktor joj je, kako kaže, dao samo osnovne informacije uz napomenu da čim dođe u rodilište, obavezno naglasi da dijete mora na hitni UZV odmah nakon poroda.

“Čim sam zaprimljena na odjel, postupila sam kako mi je ginekolog savjetovao, no oni su mi rekli da je sada najvažniji porod pa će poslije prijeći na druge stvari. Znala sam samo da je izuzetno važno da se beba popiški jer je to označavalo barem da mokraćovod nije začepljen. Molila sam troje doktora u različitim vremenskim periodima da mi uzmu dijete na ultrazvuk, no oni kao da me nisu shvatili ozbiljno. Umjesto da su taj pregled obavili u roku od par sati, oni su ga obavili tek sutradan kad sam plačući nazvala svoga ginekologa i molila ga da kontaktira bolnicu jer dijete još nije pregledano. U roku od nekoliko minuta došla je pedijatrica sa sestrom u sobu i napokon su ga odvezli na ultrazvuk. Dijagnoza je potvrđena, a hidronefroza je od otkrivanja u trudnoći do tog pregleda napredovala do drugog stupnja”, prisjetila se majka četverogodišnjaka koji na sreću nije prošao teške infekcije kakve su zabilježene u takvim situacijama.

Potvrđena dijagnoza

Kako nam je naglasila, samo je volja doktora bila presudna da se hidronefroza otkrije na vrijeme i da za nju ne doznaju na teži način ili kad već dođe do većeg oštećenja bubrega.

Naime, ljudi kojima je dijagnosticirana hidronefroza mogu imati jasne pokazatelje, a prema procjenama, oko 10 posto njih uoči krv u mokraći. Među simptomima su vrućica i osjećaj nelagode u području mokraćnog mjehura ili bubrega.

Hidronefrozu je moguće otkriti ultrazvukom mokraćovoda i mokraćnog mjehura. Također, pojedine pretrage krvi mogu pokazati visoku razinu ureje koja pak znači da bubrezi ne odstranjuju dovoljnu količinu te otpadne tvari iz krvi.

Moguće je provesti i intravensku urografiju tako da se u krvotok ubrizga tekućina koja sadrži tvar neprolaznu za rendgenske zrake te se na taj način izrađuju rendgenske slike. U praksi se koristi i cistoskopija, odnosno uvođenje cjevastog instrumenta u mokraćnu cijev kako bi se optičkim sustavom pregledala unutrašnjost mokraćnog mjehura.

Da bi se spriječila pojava hidronefroze, vrlo je važno liječiti infekcije mokraćnog sustava. Kad govorimo o akutnoj hidronefrozi, potrebno je hitno odstraniti mokraću koja se nakupila u kanaliću.

Dođe li do jakog suženja, odnosno prekida normalnog protoka, u praksi se poseže za uvođenjem katetera kako bi se mokraću moglo ispustiti.

Kronična hidronefroza liječi se tako da se ispravlja suženje mokraćnog sustava, a to se može odstraniti kirurški isto kao i kada je riječ o začepljenju spoja mokraćovoda i mokraćnog mjehura.

Uvođenje katetera

Kad je riječ o hidronefrozi kod djece, ona još nije do kraja istražena, ali postoje zabilježeni slučajevi u praksi kada se ona sama s vremenom počne smanjivati tako da nije nužan kirurški zahvat.

No ne prepozna li se na vrijeme pritisak uslijed dugotrajne i jake hidronefroze, bubreg dugo vremena biva uništavan te može doći do postupnog smanjenja rada, a u konačnici i zatajenja bubrega.