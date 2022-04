OPREZNO S NJIMA: Upotrebljavamo ih svaki dan, a nikako nisu dobre za naše zdravlje

Autor: Dnevno.hr

Vlažne maramice napravljene su od poliestera koji se teško razgrađuje. One zagađuju okolinu, mora i začepljuju odvode, ali ih ljudi svakodnevno koriste u različite svrhe. Stoga su one postale vodeći uzrok zagađenja plaža, objavilo je britansko Društvo za očuvanje mora. No, one prouzrokuju i druge probleme. Naime, stručnjaci su ustanovili da mogu biti uzročnici alergijskih reakcija, a posebno se ne preporučuju za malu djecu. Procjenjuje se da se na svaku bebu potroši između 1.500 i 2.250 vlažnih maramica do njene treće godine.

Njihova nježna koža koja još uvijek nije potpuno zrela, osjetljiva je na sve vanjske faktore, pa tako upija i sve negativno iz vlažnih maramica. Tako tvrde stručnjaci za njih je najbolje koristiti obične pamučne krpice namočene u toplu vodu i tako im brisati stražnjicu. Dermatitis i ekcemi sve su učestaliji kod beba i kod roditelja na rukama, a stručnjaci ih povezuju najviše s vlažnim maramicama.

Najopasniji sastojak zbog kojeg se takve alergije mogu javiti je metilizotiazolinon, kojeg je Američko društvo za kontaktni dermatitis proglasilo alergenom godine 2013.

Iako na njima piše da se ne smiju bacati u odvode, nerijetko ljudi to rade, uglavnom zato što ne čitaju što piše na pakiranju. A one začepljuju odvode jer nisu razgradive poput običnog toalet papira. Čak i kada su odložene u smeće, i tada su štetne. Zbog kombinacije alkohola, konzervansa, mirisa i sredstava za čišćenje u njima one se teško razgrađuju. Osim toga, antibakterijski alkohol iz njih ubija bakterije i enzime koje su ključni za razgradnju običnog otpada na mjestima gdje se smeće odlaže, ali i u septičkim jamama. Nisu dobre ni za kompostiranje jer se sintetička vlakna neće moći razgraditi, a kemikalije i konzervansi iz njih zagadit će tlo i ono što je u njemu dobro.