OPASNA ‘PLAVA SVJETLOST’ EKRANA: Osjetite li umor očiju, peckanje i glavobolju, smjesta poduzmite prave korake

Autor: Zlatko Govedić

Dugo sjedenje pred računalom ili televizorom može dovesti do niza zdravstvenih problema, poput bolova u vratu, leđima i rukama, suhosti i umora očiju, smanjene cirkulacije krvi, povećana rizik od pretilosti i srčanih bolesti te nesanice i drugih tegoba pri spavanju.

Najčešće se javlja glavobolja koja može biti uzrokovana različitim čimbenicima, kao što su napetost mišića vrata i ramena, neodgovarajuća pozicija sjedenja ili gledanja, povećano naprezanje očiju, dehidracija, napetost zbog posla ili stresa, ili loša kvaliteta zraka u prostoriji.

Do bola dolazi zato što napetost mišića u vratu i ramenima može dovesti do smanjene cirkulacije krvi u području vrata i glave, kao i do napetosti u mišićima lica i glave.





Drugi uzrok glavobolje kod dugotrajnog sjedenja pred računalom, televizorom ili mobitelom može biti povećano naprezanje očiju zbog dugotrajnog gledanja u zaslon. To može uzrokovati suhoću i umor očiju.

Što učiniti?

Kako bi se smanjili rizici od zdravstvenih problema uzrokovanih dugotrajnim sjedenjem pred računalom ili televizorom, preporučuje se redovito vježbanje, pravilna postavka radne površine, redovito uzimanje pauza tijekom rada, i osiguravanje dobre kvalitete zraka u prostoriji.

Također, važno je osigurati dovoljno hidracije i uravnoteženu prehranu kako bi se smanjio rizik od pretilosti i drugih zdravstvenih problema.

Prema tome, ograničite vrijeme koje provodimo pred ekranom pa većinu tog vremena posvetite poslu. Korištenje uređaja za zabavu treba zamijeniti čitanjem, laganim vježbanjem ili igranjem društvenih igara.

Stručnjaci savjetuju i jednosatnu pauzu, izlazak na svjež zrak, šetnju i istezanje. Tako će tijelo dobiti dovoljno zraka za krv i mozak, a oči će se odmoriti.

I ne zaboravite piti dovoljno vode.









Što smo naučili u pandemiji?

Za vrijeme lockdowna, učestale su se pretrage na Googleu ticale povezanosti glavobolje i koronavirusa. Tada su u Velikoj Britaniji u samo tjedan dana za 4450% porasle pretrage poput: “covid glavobolja”, “je li glavobolja smiptom koronavirusa”, “ublažavanje tenzijske glavobolje” i sl.

Danas znamo da je porast glavobolja bio rezultat sve duljeg vremena koje su ljudi provodili ispred ekrana.

“Nije tajna da izloženost ekranima može uzrokovati glavobolje i probleme s vidom. Sada kada gotovo svi rade od kuće i provode puno više vremena pred ekranima, te će se glavobolje vjerojatno povećati. Što možete učiniti da se zaštitite od njih je kupiti naočale koje blokiraju plavo svjetlo? Plavo svjetlo je štetno i emitiraju ga zasloni računala, mobitela, tableta itd. Ako se ovi uređaji pretjerano koriste, mogu uzrokovati glavobolje i probleme s vidom. Naočale koje blokiraju plavo svjetlo imaju filtere. Njihove leće koje blokiraju ili apsorbiraju plavu svjetlost, kao i UV svjetlost. Ako nosite te naočale dok gledate u ekran, osobito noću u slabo osvijetljenoj prostoriji, one će pomoći u smanjenju vaše izloženosti plavoj svjetlosti,” tada je zaključio liječnik Giuseppe Aragona s portala Prescription Doctor.