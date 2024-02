Mladić otkrio mnoge opasnosti omiljenog pića mladih Hrvata: ‘Previjao sam se od bolova’

Autor: F.F

Energetska pića su relativno popularna u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama. Mogu se naći u većini trgovina prehrambenim proizvodima, benzinskim postajama, supermarketima i kafićima. Mnogi ljudi ih konzumiraju radi povećanja energije i budnosti, posebno kada su umorni ili im je potrebna dodatna stimulacija tijekom dugih razdoblja studiranja, rada ili vožnje. Međutim, zabrinutost zbog njihovog potencijalno negativnog utjecaja na zdravlje sve više raste.

Potvrđuje to i priča Jamesa McCanna, mladića iz Sjeverne Irske, koji se suočio s ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog pretjerane konzumacije energetskih pića. Njegova navika počela je već u ranoj adolescenciji, pod utjecajem prijatelja koji su također pili ta pića. On je postao ovisan o njima, zamjenjujući redovne obroke s čak četiri limenke dnevno, što je dovelo do ozbiljnog gubitka težine i zdravstvenih komplikacija poput gastritisa, piše The Sun.

U bolnici je završio zbog bolova u želucu koji su bili toliko intenzivni da je bio prisiljen napustiti koledž. Nakon višestrukih posjeta bolnici, odlučio je potpuno prestati s konzumacijom energetskih pića. Sada, nakon što je diplomirao na sveučilištu, upozorava druge mlade ljude na opasnosti ovisnosti o ovim pićima.

Omiljeno piće mladih Hrvata

“Ispostavilo se da imam stanje koje se zove gastritis, a to je zapravo da je sluznica želuca bila erodirana. Dobio bih nevjerojatne grčeve, skupio se od boli. Ti bolovi bi trajali najmanje 20 minuta i mogli bi se dogoditi bilo kada. Obično nisam osoba koja bi plakala, ali ti bolovi su me sigurno natjerali da plačem da prestanu “, napisao je na svojoj Facebook stranici.

Osim Jamesovog osobnog iskustva, zabrinutost zbog prekomjerne konzumacije energetskih pića rasla je u političkim krugovima. Laburistička stranka u Ujedinjenom Kraljevstvu razmatra zabranu prodaje ovih pića mlađima od 16 godina, a vlada je naručila studiju koja istražuje njihovu prevalenciju i utjecaj na zdravlje djece i mladih.









Mladi često nisu ni svjesni štetnosti ovih pića

Istraživanja su pokazala da energetska pića mogu uzrokovati niz problema, uključujući loš uspjeh u školi, suicidalne misli, probleme sa spavanjem, tjeskobu, depresiju te loše prehrambene navike. Ministri u Ujedinjenom Kraljevstvu su predložili zabranu prodaje ovih pića mlađima od 16 godina, ali provedba te mjere još uvijek nije ostvarena. Unatoč tome, mnoge trgovine već sada ograničavaju prodaju energetskih pića mlađim osobama, što i nije slučaj u Hrvatskoj.

Ono što je zapravo najgore u cijeloj priči je činjenica da su energetska pića izuzetno popularna među mlađom populacijom Hrvata. Često mladi nisu ni svjesni štetnosti ovih pića, što dovodi do prekomjerne konzumacije, a kasnije i problema.