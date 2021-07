MEĐUNARODNI DAN PRIJATELJSTVA: Jeste li znali da je druženje važno za naše zdravlje?

Danas je 30. srpnja, te se obilježava Međunarodni dan prijateljstva koji ujedinjuje ljude i kulture, pa slobodno možete čestitati svojim prijateljima ovaj simbolični dan!

Zakon o međunarodnom danu prijateljstva je donešen od Opće skupštine Ujedinjenih naroda prije deset godina, a slavi se krajem srpnja svake godine.

Danas vas želimo podsjetiti da postoji nešto dobro na ovom svijetu, što povezuje sve ljude, pa postoji li nešto ljepše od prijateljstva?

Tijekom karantenske izolacije i nedostatka socijalizacije gotovo se svaki čovjek uvjerio da su životni odnosi s prijateljima bitni jednako kao i odnosi s obitelji.

Ponekad može biti teško razgovarati s članovima obitelji o mentalnom zdravlju i životnim poteškoćama s kojima se susrećemo, pa je zato važno imati prave prijatelje kojima se uvijek možete obratiti. Pravi prijatelji se uvijek pretvore u “uho za razgovor”, rame za plakanje i ne osuđuju probleme koje proživljavate već pružaju bezuvjetnu ljubav i podršku.

Bez obzira na to koliko imate godina ili kroz što prolazite, zdrava i bliska prijateljstva uvijek utječu pozitivno na mentalno zdravlje. Na koncu druženje s prijateljima nas čini sretnijima, stoga uživajte u druženju s vašim najmilijima i ne zaboravite nazdraviti s prijateljima u čast današnjeg dana!

Happy International Friendship Day! Tag your original SG besties below and prove that friendship never ends 💖 #internationalfriendshipday pic.twitter.com/eivQK9VNbP

— Spice Girls (@spicegirls) July 30, 2021