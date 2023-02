MED U SLUŽBI ZDRAVLJA: ZLATNI PROIZVOD KOŠNICE I LIJEK 21. STOLJEĆA: Zaštitite i osnažite organizam i imunitet

Autor: Sanja Plješa / 7dnevno

Doba je viroza i gripa, a kako se ne bismo razboljeli i kako bismo olakšali simptome kad se razbolimo, nerijetko posežemo za nekim prirodnim namirnicama bogatima vitaminom C, ali i ostalim vitaminima i mineralima. Jedna od namirnica koje se preporučuju u svim životnim dobima jer su vrhunski prirodni proizvod jest med. Kaže se da ne postoji “prirodnija” namirnica od meda, a taj pčelinji proizvod, dobiven iz cvjetnog nektara, predstavlja smjesu vode i jednostavnih šećera, od kojih je najvećim dijelom zastupljena fruktoza te znatno manje glukoza.

Med sadrži dvjestotinjak različitih spojeva pa vjerojatno zbog toga nikomu dosad nije uspjelo napraviti surogat ili kopiju te namirnice. Postoje pojedine vrste meda koje se stoljećima koriste kod dijetoterapije pojedinih bolesti. Tako se med lipe uzima protiv nesanice, med kadulje, vrijeska i kestena protiv anemije, med kestena, majčine dušice i stolisnika kod visokog krvnog tlaka, med lipe i majčine dušice kod gripe i prehlade, med kestena i lavande kod problema s probavom odnosno crijevnih tegoba, med lavande kod čira na želucu te med mediteranskog bilja kod reumatskih tegoba.

Zimi se ljudi češće razbolijevaju, a prema dostupnim podacima, zasad se bilježi sporadična pojava oboljelih od gripe, no to je tek početak sezone gripe.





Neprocjenjiva vrijednost

Da su istinite stare izreke “Žlica meda, žlica zdravlja” i “Prevencija je pola zdravlja” mišljenja je Petra Galović, dipl. ing. biotehnologije.

“Zdravlje ne možemo kupiti i svi smo svjesni njegove neprocjenjive vrijednosti. Ono što možemo učiniti jest preventivno zaštititi i osnažiti svoj organizam i imunitet uzimajući prave i pomno odabrane dodatke. Med ima svojstva koja ga čine nezaobilaznim dijelom zdrave prehrane, a zima bez meda, propolisa, peludi i matične mliječi je nezamisliva. Žlica meda ujutro opskrbit će organizam dugotrajnom energijom, ojačat će imunosnu sposobnost organizma, obogatiti ga vitaminima, očistiti organizam od štetnih tvari i pripremiti ga da lakše savlada izazove koji ga očekuju u sezoni prehlada i gripe”, kaže Galović.

Zanimalo nas je koliko često i koji se preparati od meda koriste u preventivi viroza i gripa. Inženjerka je odgovorila kako je svakodnevno korištenje meda najbolja preventiva, med se može koristiti sam, no svakako jači učinak ima kada je u kombinaciji s drugim pčelinjim proizvodima.

“U ljekarnama i biljnim drogerijama mogu se pronaći pripravci, tj. dodaci prehrani na bazi meda i pčelinjih proizvoda u obliku mednih mješavina, sirupa, pastila i otopina, koji su pripremljeni za preventivno korištenje u svrhu jačanja imuniteta, ali i terapijsko za ublažavanje i smirivanje kašlja, olakšavanje disanja, ublažavanje grlobolje. Napravljeni su baš da nam budu pri ruci kada je potrebno, da nam pomognu olakšati većinu simptoma koji nas sve muče kada ‘uhvatimo’ prehladu, virozu ili gripu”, istaknula je.

U posljednje vrijeme epidemiolozi govore o tome kako je pandemija koronavirusa pod kontrolom iako je virus i dalje prisutan među nama. Na pitanje što misli o tome, Petra Galović je rekla kako nije stručnjak u tom području i ne može potvrditi ni negirati tvrdnju epidemiologa.

“No ako je zaista tako, to me veseli jer nam je korona doslovno oduzela dvije godine normalnog života. Ono što primjećujem jest da je većina građana opuštena, što se i moglo očekivati nakon dvije godine zabrana i izostanka normalnog života na koji smo bili navikli. No ne smijemo zaboraviti da korona nije nestala, prisutna je u populaciji te se i dalje trebamo ponašati odgovorno i u skladu s preporukom struke”, naglasila je Galović.









Virusne zaraze

Napomenula je kako su nam posljednjih dana i tjedana veći problem virusne i bakterijske zaraze koje se inače među populacijom bilježe svake godine tijekom zimskih mjeseci, no sada su “eksplodirale”.

“Jednim dijelom to se moglo i očekivati jer smo dvije godine bili pod maskama i zaštićeni od sezonskih bolesti, a time i zakinuti za normalno stvaranje otpornosti na njih”, istaknula je.

Pčelinje proizvode sve više susrećemo u svakodnevnoj prehrani i njezi svih dobnih skupina jer su visokovrijedne namirnice s nutritivnog, a stoga i zdravstvenog aspekta, riznica su ljekovitih tvari iz košnice, koje imaju blagotvoran utjecaj na čovjekovo zdravlje. Primjenjuju se kod problema probavnog trakta i nadutosti, za smanjenje umora i iscrpljenosti, za zdravlje srca i krvožilnog sustava, općenito psihofizičko stanje organizma.









Med sadrži sve što je potrebno za zdravlje i pravi je eliksir za organizam. Ne samo da povećava otpornost organizma na infekcije i pomaže nam u borbi protiv bolesti nego je i izvrsno sredstvo za smirenje, povećanje energije, poticanje umne aktivnosti, poboljšanje zacjeljivanja rana, održavanje dobrog stanja kože i općeg stanja organizma. Antibakterijska i antiseptička svojstva koja su prirodno prisutna u medu pomažu očistiti infekcije. Prirodni, neprerađeni šećer koji sadrži med izravno ulazi u krvotok i može pružiti brzi nalet energije.

“Vaš trening u teretani imat će velike koristi od ovog brzog pojačanja energije, posebno ako radite duge vježbe izdržljivosti. Med sadrži puno antioksidansa, prirodnih spojeva koji pomažu u obnovi oštećenih stanica, što umanjuje rizik od bolesti srca ili kancerogenih oboljenja. Topli napitak s medom trebali biste piti neposredno prije spavanja jer med opušta i pospješuje san”, rekla je ing. Galović.

No med se može kombinirati s nekim drugim namirnicama kako bi bio još učinkovitiji za ljudski organizam. Najpoznatija, najkorištenija i učinkovita kombinacija je – med s čajem i limunom.

“Dakle, osim s drugim pčelinjim proizvodima, med možemo kombinirati s ekstraktima ljekovitih biljaka, vitaminima i mineralima. Kombinacija meda i ljekovitog bilja pokazala se izvrsnom prvom pomoći kod upaljenog i nadraženog grla te infekcija gornjih dišnih putova. Med pospješuje apsorpciju djelatnih tvari iz proizvoda, a time i učinkovitost proizvoda”, rekla je Galović.

Treba naglasiti kako svi pčelinji proizvodi zasebno ili u kombinaciji pridonose jačanju imuniteta. “U svakom slučaju, za koji god se proizvod odlučili, nećete pogriješiti”, istaknula je.

Kraljevska hrana

Na tržištu ima sve više lažnog, odnosno umjetno stvorenog meda. Postavlja se pitanje kako prepoznati pravi od lažnog meda?

Petra Galović je rekla kako se “pravi med najlakše prepoznaje po izgledu”.

“Kad na polici u trgovini ugledate staklenku s medom koji se počeo kristalizirati, primjerice, med u staklenci je malo tekući, malo gust, ili je potpuno gust ili su se u njemu počeli stvarati ‘kristali’, nemojte zazirati od njega jer to je prirodno svojstvo meda. Svaki prirodni med se kristalizira, a ovisno o vrsti, kristalizacija može biti različita, tj. kod nekih vrsta će započeti brže, a kod nekih nakon duljeg stajanja”, naglasila je ing. Galović.

Zanimalo nas je i za što je dobra matična mliječ, a za što propolis.

“Matična mliječ je najvrjedniji i najcjenjeniji proizvod pčela, izvrsna je investicija u zdravlje i s pravom nosi naziv ‘kraljevska hrana’. Ona je proizvod pčela koji čini dobrobit organizmu na sveobuhvatan način jačajući imunosni sustav i smanjujući podložnost organizma tegobama. Znanstveno je dokazano da matična mliječ djeluje kao biostimulator i antioksidans, jača imunitet i psihofizičku snagu i vitalnost organizma. Pomaže jačanju kose i noktiju, pospješuje regeneraciju stanica i tkiva te ima pozitivan učinak na krvožilni sustav tako što stabilizira krvni tlak i snižava razinu kolesterola, poboljšava memoriju. Na tržištu su prisutna dva oblika matične mliječi: svježa i liofilizirana koja ima potpuno ista svojstva kao i svježa, samo što ne sadrži vodu pa ju je jednostavnije čuvati. Ne zaboravite da je najbolji način konzumacije matične mliječi njezina apsorpcija otapanjem u ustima, jer gutanjem i prolaskom kroz želudac želučana kiselina umanjuje njezinu učinkovitost”, rekla je Galović.

Iznimno djelovanje

Za razliku od matične mliječi, propolis je prirodni antibiotik i zaštitnik, ima širok spektar djelovanja, koji je znanstveno potvrđen, od antibakterijskog, antivirusnog, antigljivičnog i protuupalnog do antioksidacijskog.

Zbog svojih karakteristika i iznimnog djelovanja na ljudsko zdravlje, mnogi ga liječnici preporučuju za svakodnevnu upotrebu (unutarnju i vanjsku) kao prirodni lijek. Smatraju ga zlatnim proizvodom košnice i lijekom 21. stoljeća. Matična mliječ i propolis pogodni su i za oboljele od šećerne bolesti.

Za kraj treba napomenuti veliku prednost pčelinjih proizvoda u odnosu na sintetske, a to je nemogućnost stvaranja rezistencije mikroorganizama na pčelinje proizvode. Primjereni su za sve dobne skupine i možemo ih koristiti svakodnevno (naravno, uz pridržavanje preporučenih doza) bez straha da nam neće djelovati sljedeći put kada ih zatrebamo. Kod pčelinjih proizvoda nema mogućnosti predoziranja ni kumulativnih štetnih učinaka, kao ni potencijala za razvoj ovisnosti.

Najpoznatije vrste meda

Zahvaljujući različitim kemijskim i biološkim svojstvima, vrsta meda ima mnogo. Vrsta meda ovisi o biljkama i cvijeću s kojeg su pčele sakupljale pelud i nektar.

Tako cvjetni med svojom raznolikošću pozitivno djeluje na opće stanje organizma. Bagremov med djeluje umirujuće pa je pogodan za djecu jer je blag i lagan. Kestenov med pozitivno djeluje na krvožilni i probavni sustav. Lipov med i med kadulje pozitivno djeluju na dišni sustav osobito kod prehlade. Medljika ili medljikovac preporučuje se slabokrvnim osobama jer je puna željeza i minerala.