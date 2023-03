MANJE POZNATE DOBROBITI LIMUNA: Ova dragocjena voćka vraća sjaj kosi i uklanja mrlje na zubima

Autor: Zlatko Govedić

Sok limuna sadrži mnoge aktivne sastojke, uključujući vitamin C, flavonoide, limonene i pektine. Vitamin C je možda najpoznatiji sastojak limunova soka jer on igra važnu ulogu u jačanju imunosnog sustava, poticanju proizvodnje kolagena, smanjenju rizika od srčanih bolesti i drugih zdravstvenih koristi. Flavonoidi, posebno hesperidin, također se nalaze u limunovu soku i imaju antioksidativna svojstva koja mogu smanjiti upalu u tijelu i pomoći u zaštiti srca i krvnih žila.

Limoneni su terpenoidni spojevi koji se nalaze u ulju koje se nalazi u korici limuna. Oni mogu pomoći u sprječavanju rasta nekih vrsta stanica raka, kao i u borbi protiv bakterija i gljivica. Pektini su vrsta vlakana koja se nalaze u pulpi limuna i mogu pomoći u regulaciji razine šećera u krvi, smanjenju kolesterola i poboljšanju probave.

Sok limuna je također dobar za zdravlje iz razloga što može pomoći u hidrataciji tijela, smanjenju oksidativnog stresa, povećanju apsorpcije hranjivih tvari iz hrane i poticanju probave.





Ipak, važno je napomenuti da sok limuna, kao i bilo koji drugi sastojak, ne može sam po sebi riješiti sve zdravstvene probleme. Umjereno konzumiranje svježeg limunova soka u sklopu zdrave i uravnotežene prehrane može imati blagotvoran učinak na zdravlje, ali uvijek se treba savjetovati sa svojim liječnikom ili nutricionistom kako bi se osiguralo da je limunov sok siguran za osobne potrebe i zdravstveno stanje.

Mogućnosti su neiscrpne

Za limun je karakteristično da se koristi u zimskim mjesecima kada vladaju prehlada i gripa. Sadrži dosta vitamina C za povećanje otpornosti organizma pa ga treba uzimati preventivno i u svježem stanju. No limun je učinkovit i na druge načine: za uklanjanje mrlja sa zuba, omekšavanje kože ili da kosu učini sjajnijom.

Za uklanjanje mogućih mrlja na zubima mogla bi vam pomoći limunova kora. Zube treba dobro istrljati korom, a potom usta isprati vodom.

Iscijeđeni limun u vodi za kupanje tijelo će učiniti gipkijim, a trljanje laktova omekšat će grubu kožu.

Također, dodavanje limunova soka u sredstvo za ispiranje kose učinit će vašu kosu sjajnijom.