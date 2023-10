Kako uzgojiti začine na balkonu ili prozorskoj dasci? Ubacite u prehranu svoje ljekovito bilje

Autor: Sanja Plješa / 7dnevno

Iako se oduvijek vjerovalo u ljekovitost biljaka, službena medicina nikada nije potvrdila razne preparate dobivene od njih, ali jedno je sigurno – nebrojeno smo se puta uvjerili u blagodati kamilice, matičnjaka, metvice, korijandera, koprive, kamilice, timijana, bazge, pa i ostalih biljaka našeg podneblja, koje smo koristili kada nam nije bilo dobro ili smo bili bolesni.

Ljudi su od davnina u prirodi pronalazili lijekove za ublažavanje zdravstvenih tegoba, a povijesni izvori otkrivaju da je ljekovito bilje u narodnoj medicini u uporabi 16.000 godina. Prvi pisani zapis o ljekovitim svojstvima biljaka potječe od starih Sumerana, 3000 godina prije Krista.

Tijekom godina i stoljeća razvijeni su razni sustavi prirodne medicine, koji su danas vrlo cijenjeni, primjerice indijska ayurveda, ali i tradicionalna kineska medicina. Suvremeni način života, stres i razne bolesti kojima smo izloženi ponovno nas vraćaju davno otkrivenim drevnim metodama prirodnog liječenja pa se ljudi sve više vraćaju izvornoj, biljnoj medicini.





Prema nekim procjenama, oko 80 posto ljudi – iako mnogi to ne žele priznati – danas se oslanja na prirodnu medicinu kako bi prevenirali ili ublažili neke zdravstvene tegobe.

Da bi se za neku biljku moglo reći da je ljekovita, mora se poklopiti mnogo čimbenika. To su primjerice okoliš u kojem raste, klima i kvaliteta zemlje. Prema nekim saznanjima, mnogi biljni spojevi imaju blagotvoran utjecaj na zdravlje, a dosad je pronađeno oko 12.000 takvih spojeva. Procjenjuje se da je to tek 10 posto od ukupnog broja.

Mnogi će reći kako im je ljekovito bilje pomoglo u ublažavanju raznih bolesti poput astme, alergije, ekcema, hormonskih poremećaja, migrene, artritisa, kroničnog umora, probavnih smetnji, depresije, tjeskobe ili nesanice.









No treba znati da ljekovito bilje samo po sebi ne može pomoći, već ga treba preraditi u neki oblik poput čaja, sirupa, ulja, tinkture ili tableta.

Odvelo je srce

Zanimljivu priču o bavljenju ljekovitim biljem ispričala nam je Marija Kuljerić s otoka Silbe. Rođena je u Zagrebu jer su njezini roditelji zbog posla morali živjeti u Zagrebu.

“Tata mi je sa Silbe i na otoku sam prisutna od rođenja, a i ja i cijela obitelj smo oduvijek Silbu, a ne grad Zagreb, doživljavali kao dom. Želja za životom na Silbi kod mene je prisutna od malih nogu, što sam prvom prilikom, odnosno nakon fakulteta, i realizirala. Niz godina sam radila poslove koji su mi omogućavali da veći dio godine provedem na Silbi, ali su uključivali i puno putovanja zbog obaveza. Posljednjih godina, otkako se bavim isključivo svojim obrtom, cijelu godinu živim na otoku. U svakom slučaju, osoba sam kojoj odgovara život na selu i na otoku, a ne u gradu, tako da nikad nije bilo upitno da ću se nakon obrazovanja prebaciti iz Zagreba u manju sredinu. Pitanje je bilo samo hoću li uspjeti iskombinirati svoju struku sa životom na Silbi ili će to ipak biti neka druga sredina. Srećom, dovoljno sam uporna i tvrdoglava da sam s vremenom uspjela organizirati cjelogodišnji život i rad na otoku”, rekla je.









Ni ideja o uzgoju ljekovitih biljaka nije nastala slučajno. Marija kaže kako je odmalena pokazivala velik interes za prirodu, pa tako i za ljekovito bilje koje su u obitelji oduvijek koristili.

Marija je po struci biologinja, a dugi niz godina i strastvena vrtlarica.

“Ljekovito i aromatično bilje oduvijek je imalo mjesto kako u mom vrtu tako i u cijelom dvorištu. Niz godina sam radila kao terenska istraživačica – biologinja, posao koji sam voljela raditi, ali koji je zahtijevao puno vremena provedenog izvan otoka. Istodobno sam imala veliku potrebu provoditi puno vremena s ‘rukama u zemlji’, odnosno u uzgoju različitog bilja, od povrća i voća do ljekovitog i aromatičnog. I tu se rodila ideja o konkretnom uzgoju ljekovitog bilja te preradi u završne proizvode visoke dodane vrijednosti. Kako Silba ima škrtu i jako plitku zemlju, male površine, te nema slatke vode na otoku osim kišnice, logičan odabir je bio prerada upravo ljekovitog i aromatičnog bilja. Tko zna, da živim na otoku s puno više zemlje i malo više vode, možda bih se bavila uzgojem voća i povrća, a ljekovito bilje bi ostalo na razini hobija i osobne upotrebe”, istaknula je.

Daleko od istine

S obzirom na činjenicu da ljekovito bilje ima vrijednost, ali i svrhu u ljudskom zdravlju, zanimalo nas je što Marija misli kakvo mjesto ono ima u ljudskoj prehrani.

“Smatram da je ljekovito i aromatično bilje oduvijek imalo značajno mjesto u ljudskoj prehrani, još od prapovijesnih dana, kad su ljudi bili lovci sakupljači. Redovitim korištenjem malih količina vrlo raznolikog ljekovitog bilja u organizam unosimo cijeli niz visokovrijednih nutrijenata – vitamina, minerala, antioksidansa i ostalih spojeva – koji su iznimno važni za dobro funkcioniranje našeg tijela i mentalnih procesa te za sprečavanje niza oboljenja i tegoba. Nije uzaludno korištenje cijelog niza aromatičnih i začinskih biljaka u prehrani u svim kulturama na svijetu, koji su često specifični za pojedine regije”, istaknula je naša sugovornica.

No, osim svakodnevnog korištenja u prehrani, ljekovito bilje je iznimno vrijedno i u liječenju niza bolesti i tegoba, bilo kao glavna terapija, bilo kao dodatak klasičnim medicinskim terapijama.

Biologinja smatra da, ako osoba zna što radi ili se može savjetovati s kvalitetnim stručnjakom, mnoge i kronične i akutne tegobe i oboljenja moguće je jako dobro tretirati biljnim pripravcima odnosno fitoaromaterapijom.

“Naravno, treba znati što i kako uzimati, a jedna od čestih zabluda je ‘prirodno je sigurno’, što je daleko od istine. U prirodi ima i mnogo opasnih i otrovnih biljaka, postoji otrovno bilje koje možete zamijeniti za ljekovito i aromatično, a kod nekih biljaka je bitna doza kako bi primjena bila sigurna. Nažalost, većina ljudi u našoj civilizaciji tijekom godina, desetljeća, stoljeća izgubila je mnoga znanja vezanih uz sigurno korištenje samoniklog te ljekovitog i aromatičnog bilja. Osobno bih voljela da se osnove prepoznavanja i korištenja samoniklog i ljekovitog bilja uče u školi kako bi cijelo stanovništvo znalo barem osnove te kako bi kasnije mogli prepoznati kvalitetne izvore informacija u moru internetskih poluistina i laži”, naglasila je.

Dodala je kako je jedan od vrlo kvalitetnih domaćih izvora informacija na internetu stranica Plantagea autora dr. sc. Stribora Markovića, koju svakako preporučuje. Od tiskanih izdanja dobri su Enciklopedija samoniklog jestivog bilja Ljubiše Grlića te Domaće ljekovito bilje Katje Toplak Galle.

Iako se mora paziti što se koristi, zanimalo nas je može li se ljekovito bilje koristiti u preventivi.

“Redovitim korištenjem aromatičnog i ljekovitog te samoniklog bilja u prehrani te kao sezonskih čajeva već smo puno učinili na preventivi. Kad govorimo o prevenciji za specifične tegobe, sve ovisi o tipu tegobe te o čimbenicima rizika oboljenja za pojedine osobe, tu treba dobro promisliti je li dovoljna prevencija isključivo biljnim preparatima odnosno fitoaromaterapijom. Osobno naginjem tomu da zdravstvene probleme prvo treba rješavati ‘prirodnim putem’ jer je moguće stvarno puno toga, međutim, moramo biti svjesni realnih mogućnosti djelovanja biljaka, kako u prevenciji tako i u liječenju bolesti”, oprezna je Marija Kuljerić.

Prirodna kozmetika

Na Silbi proizvodi razne preparate koji spadaju u kategoriju prirodne kozmetike. U njezinu slučaju to su različite kreme, uljne mješavine i melemi (balzami). Dio proizvoda ima svrhu pomaganja kod različitih zdravstvenih tegoba, naravno onih kod kojih vanjska primjena može pomoći, dok je dio proizvoda ponajprije namijenjen svakodnevnoj njezi kože.

“Naglasila bih da su svi moji proizvodi mješavine visokokvalitetnih sirovina – što vlastitih, što nabavljenih od izvora koji podržavaju lokalne proizvođače – izrazito bogati aktivnim tvarima, bez ‘praznih’ sastojaka poput obične vode i ostalih sastojaka koji daju volumen, a nemaju nikakvo djelovanje. Takvim konceptom i proizvodi koji su ponajprije namijenjeni njezi kože imaju određeno zdravstveno djelovanje. Imam proizvode za sve uzraste, od malih beba do starijih i umirovljenika, i moram priznati da su stariji ljudi, kod kojih prirodno dolazi do starenja i stanjenja, sušenja i gubitka elastičnosti kože, posebno oduševljeni mojim proizvodima”, rekla je.

Zanimalo nas je i ako neka osoba već boluje od neke bolesti, mogu li se koristiti samo biljni preparati, ali i mogu li se kombinirati s klasičnim lijekovima? Naglasila je da, kada je osoba bolesna, obavezno treba tražiti pomoć i savjete od stručnjaka, naravno od doktora medicinske struke, a ako je riječ o terapijama biljem, onda od školovanog fito(aroma)terapeuta.

“S moje strane bi bilo neodgovorno da bilo što konkretno kažem osim da postoji niz različitih oboljenja i terapija, da sami tretmani, bilo klasični lijekovi, bilo fitoaromaterapeutski, ovise ne samo o bolesti nego i o osobi, s obzirom na to da ne moramo svi reagirati isto na sve terapije. Neke lijekove je moguće kombinirati s biljnim preparatima, za neke to nije preporučljivo, a kod nekih može biti i opasno, naravno, ovisi o kojoj je kombinaciji lijekova i biljnih pripravaka riječ”, rekla je. Navela je najpoznatiji primjer značajne interakcije s cijelim nizom različitih klasa lijekova, a to je gospina trava kad se uzima oralnim putem (čaj, ekstrakti), gdje posljedice mogu biti od blažih sve do ozbiljnih, pa čak i smrtnih slučajeva.

“Stoga i ovim putem pozivam sve koji žele piti čaj od gospine trave, a istodobno su na nekoj terapiji lijekovima, što uključuje i oralne kontraceptive, da se svakako konzultiraju s liječnikom koji im je propisao terapiju. Za neka stanja je moguće da fitoaromaterapeutski pripravci budu dovoljni, za neka druga stanja bez lijekova nema pomoći. U svakom slučaju je potrebna konzultacija sa stručnjacima”, naglasila je Marija.

Još veći problem

Apelira na čitatelje da ne pokušaju liječiti sebe ili druge po internetskim savjetima s raznih blogova, foruma i društvenih mreža jer je, nažalost, puno netočnih i lažnih informacija te ako ne znaju prepoznati što je dobro, a što pogrešno, može doći do još većeg problema s ozbiljnim posljedicama.

Na kraju je poručila kako treba jesti što više hrane od kvalitetnih namirnica.

“Ubacite u prehranu samoniklo bilje, u pripremi obroka koristite puno začinskog aromatičnog bilja – uglavnom je to bilje čak i ljekovito, radije uzgojite svoj začin na balkonu ili prozorskoj dasci i njega koristite u hrani umjesto kupovnog. Navika čitanja deklaracija na hrani, ali i kozmetici, što uključuje sve kreme, paste za zube, dezodoranse i sl., izuzetno je korisna i važna, a po mom mišljenju, svi bismo trebali znati točno što unosimo u sebe i što stavljamo na sebe, industrijska proizvodnja hrane te kozmetike nažalost ne stavlja brigu za zdravlje na prvo mjesto”, rekla je. Na svima nama je da se dobro informiramo te pri kupnji proizvoda biramo ono što je dobro za nas, a ne ono što marketing kaže da nam treba. Odnosno kako to Marija Kuljerić voli reći: “Glasajte” svojim novčanikom za kvalitetne lokalne proizvođače i proizvode.