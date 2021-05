Jutarnja navika koja vam uništava zube: Odmah prestanite jer činite više štete nego koristi!

Autor: Zlatko Govedić

Svi znamo da konzumacija kave, sokova i slatkiša, u kombinaciji s neredovitim pranjem zuba, čini veliku štetu našim zubima, stvarajući podlogu za nastanak karijesa.

No stomatolog Julius Manz sa Sveučilišta San Juan (Farmington, New Mexico, SAD) smatra da postoji još jedna “nevina” svakodnevna navika koja može biti još gora od nepranja zuba, a to je pranje zuba nakon doručka.

Naime, kisele namirnice, kao što je sok od naranče, mogu da omekšati zubnu caklinu, grubu vanjsku zaštitu koja je prepreka bakterijama i čini zube bjeljima.

Manz savjetuje da zube peremo sat vremena prije obroka, naročito ako jedemo nešto kiselo.

Caklina je čvrsto mineralno tkivo, koje prekriva dentin u predjelu anatomske krune zuba. Sadrži 4 do 6 posto organskih i 94 do 96 posto neorganskih tvari. Najrazvijenija je na griznoj površini. Najtvrđi je dio zuba i općenito najtvrđe tkivo u organizmu zbog visokog sadržaja mineralnih tvari.