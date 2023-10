Jeziva misteriozna bolest pojavila se u srednjoj školi: Na snimci se vide žrtve kako jedva hodaju

Dužnosnici u kenijskom okrugu Kakamegi traže uzrok misteriozne bolesti zbog koje je navodno 95 djevojaka u ženskoj srednjoj školi jedva moglo hodati.

Tijekom proteklih nekoliko tjedana, 95 učenica iz srednje škole za djevojke St. Theresa’s Eregi u Kakamegi, gradu smještenom 374 km sjeverozapadno od prijestolnice Nairobija, hospitalizirano je zbog paralize donjih udova, što je izazvalo zabrinutost oko misteriozne bolesti.

“Epidemija” je izazvala paniku i tjeskobu među roditeljima, koji su tražili odgovore i zaštitu za svoje kćeri. Lokalni mediji izvijestili su da djevojčice imaju stanje u kojem su im noge utrnule i bile nepokretne, a isječci koji kruže kenijskim društvenim mrežama pokazuju kako se djevojčice trude pravilno hodati.

VIDEO: A significant number of students from St. Theresa’s Eregi Girls High School in Kenya have been admitted to the hospital due to an unexplained ailment. The majority of these girls are reportedly experiencing paralysis in their legs, leaving them incapable of walking. #kenya pic.twitter.com/1sPuMbIzPH

