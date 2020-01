JEDNOSTAVNA GREJP DIJETA: Za tri dana, tri kilograma manje!

Autor: dnevno.hr

Grejp je izvrstan saveznik u gubitku kilograma, što zapravo niti ne čudi budući da se u sto grama nalazi svega 32 kalorije, i mimo toga grejp je iznimn o zdrav. Obiluje vitaminom C, sadrži dosta vlakana ključnih za ubrzanje metobolizma, a istovremeno nema ni masti, ni kolesterola. Stoga je grejp dijeta idealna za sve one koji se u kratkom vremenu nastoje riješiti kilograma koje su natukli tokom blagdana, ukoliko se pridržavate pravila za tri dana možete izgubiti i do tri kilograa.

Doručak je svakog dana isti: grejp ili 250 ml cijeđenog soka od grejpa, kava ili čaj, 2 jaja i dvije kriške slanine

Užina (minimalno dva sata prije spavanja): 250 ml soka od rajčice ili 250 ml obranog mlijeka

Prvi dan

Ručak: grejp ili 250 ml cijeđenog soka, komad sira, špinat i jedan prepečeni integralni tost

Večera: grejp, ili 250 ml soka, plčjeskavica s kuhanim povrćem

Drugi dan

Ručak: grejp ili 250 ml soka, satala s tunom

Večera: grejp ili 250 ml soka, 2 nemasna svinjska odreska sa zelenom salatom

Treći dan

Ručak: grejp ili 250 ml soka, kuhana govedina ili piletina, salata od rajčice

Večera: grejp ili 250 ml soka, riba s mješanom salatom