JEDITE BAGREMOV CVIJET, A MOŽETE SKUHATI I ČAJ: Iako pomaže kod mnogih tegoba, neki su njegovi dijelovi veoma otrovni!

Autor: Zlatko Govedić

Bagrem (Robinia pseudoacacia) jest vrsta drvenaste biljke iz porodice mahunarki (Fabaceae). Autohtona je vrsta u Sjevernoj Americi, no danas se može naći u mnogim dijelovima svijeta, pa i u nas.

Bagrem je listopadno drvo koje može narasti do visine od 15 do 25 m. Karakteristično je po svojim perasto složenim listovima koji se sastoje od 9 do 19 manjih listića. Cvate od travnja do kraja svibnja. Cvjetovi su mirisni, bijeli ili svijetloružičasti, a javljaju se u grozdovima koji vise s grana. Imaju važnu ulogu u pčelarstvu jer su bogati nektarom, od kojeg pčele proizvode kvalitetan bagremov med.

Plodovi su smeđe mahune koje sadrže sjemenke. Bagrem se može razmnožavati sjemenom ili vegetativno reznicama. Ta vrsta drva ima širok spektar primjena, uključujući upotrebu u drvnoj industriji, kao okrasno drvo u krajoliku i kao medonosna biljka u pčelarstvu. Također se koristi i u poljoprivredi za poboljšanje kvalitete tla zbog svoje sposobnosti fiksiranja dušika iz zraka.





Inače, bagrem može biti invazivna vrsta u nekim područjima izvan svojeg prirodnog staništa pa se može brzo rasti i širiti se te potisnuti domaće biljne vrste. Stoga je važno provjeriti lokalne zakone i propise prije sadnje bagrema kako bi se spriječilo širenje izvan kontroliranih područja.

Brojne zdravstvene blagodati

Bagremov cvijet, kojeg u ovo doba godine ima u izobilju, treba sačuvati za zimu. Pomaže kod brojnih zdravstvenih problema, a najučinkovitiji je za iskašljavanje i skidanje visoke temperature.

Cvijet treba brati neposredno prije otvaranja, osušiti u hladu i čuvati u dobro zatvorenoj posudi, kako ne bi izgubio aromu. Ovo drvo u svojim cvjetovima krije vitamin C, eterično ulje, šećer, smolu i tanine, a u sjemenkama bjelančevine, ugljikohidrate, vitamine A, B1, B2, B6, C, kao i magnezij, fosfor, željezo i cink.

Bagrem pomaže u liječenju viroza, grčeva, kožnih bolesti, probavnih smetnji, za snižavanje temperature, ublažavanje peckanja u želucu i pojačava izlučivanje mokraće iz organizma.

Cvjetove možete koristiti u prehrani i ako imate problem sa zatvorom, ako ste prehlađeni ili ako imate neko srčano oboljenje.

Čaj od cvijeta bagrema pomaže kod reume, gastritisa, žgaravice te čira na želucu i dvanaesniku. Priprema se tako da se jedna žličica suhog cvijeta bagrema prelije pročišćenom vodom i ostavi da odstoji pola sata. Nakon toga procijedite i pijte jednu do tri šalice dnevno.

Napomena:

Kora bagrema veoma je otrovna, a to se odnosi i na sirovo lišće i sjemenke bagrema, koje mogu uzrokovati slabost, proljev, povraćanje i oslabljen puls!









Napomena:

Bagrem nije lijek pa se za sve zdravstvene probleme morate obratiti svome liječniku.